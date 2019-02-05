وزير النقل: نعمل على تنفيذ 460 مشروعا في مناطق المملكة

قال لـ"الاقتصادية" الدكتور نبيل العامودي وزير النقل، إن العمل جار حاليا على تنفيذ 460 مشروعا لتطوير قطاع النقل في مختلف مناطق المملكة، موضحا أن الوزارة راعت تنفيذ المشاريع بما يخدم التنمية وتطوير البنية التحتية في جميع المناطق.

وأكد أن بعض المناطق استحوذت على 15 مشروعا، موضحا أن المناطق التي اُعتمِد لها مشروع أو مشروعان، تحتوي على مشاريع تحت التنفيذ.

وأوضح أنه تم توقيع خمسة عقود لمشاريع جديدة للسلامة المرورية بإجمالي 621 مليون ريال تخدم كل المناطق، مشيرا إلى أن الوزارة مستمرة مع الشركاء في اللجنة المرورية للسلامة للمساهمة في خفض نسبة الوفيات ورفع السلامة على الطرق.

وأضاف أن اختيار مناطق المشاريع كان بناء على دراسات أجريت على أرض الواقع من خلال مسح للطرق وتحليل لبيانات الحركة على هذه الطرق، إضافة إلى التنسيق المستمر مع مجالس المناطق ووضع الأوليات لتنفيذ هذه المشاريع في كل منطقة.

وأكد أن الوزارة مستمرة في عملية المسح والتأكد من سلامة طرقها، إلى جانب مراجعة إحصاءات الحركة المرورية على الطرق في كل منطقة، متوقعا أن تسهم المراجعة وبالتعاون مع القطاعات المختلفة ضمن لجنة السلامة المرورية، في خفض الوفيات، وعدد الإصابات في طرق المملكة. و‏أعلنت وزارة النقل أمس، في حفل "شراكة والتزام" عقود الإشراف والتنفيذ لمشاريع الطرق، بحضور وزير النقل، ومشاركة أكثر من 130 مسؤولا في كبريات شركات المقاولات ‏من القطاع الخاص.

وشهد الحفل توقيع عقود 88 مشروعا للطرق مع عدد من المقاولين بتكلفة بلغت خمسة مليارات و132 مليون ريال شملت جميع مناطق المملكة.

وبلغت تكلفة عقود منطقة الرياض نحو 604 ملايين ريال، ومكة المكرمة 984 مليون ريال، ومنطقة عسير 822 مليون ريال.

وبالنسبة لمشاريع منطقة حائل تزيد تكلفتها على 350 مليون ريال، في حين تبلغ تكلفة المشاريع في المنطقة الشرقية 622 مليون ريال، بينما تتجاوز تكلفة مشاريع المدينة المنورة 173 مليون ريال.

وفيما يخص مشاريع تبوك فتزيد تكلفتها الإجمالية على 244 مليون ريال، و171 مليون ريال تكلفة مشاريع الحدود الشمالية، و36 مليون ريال تكلفة مشاريع منطقة جازان.

فيما تصل تكلفة مشاريع منطقة القصيم إلى 330 مليون ريال، بينما تبلغ مشاريع منطقة الباحة 60 مليون ريال.

من جهته، قال المهندس بدر الدلامي نائب وزير النقل لشؤون الطرق، إن السعودية حصلت على المرتبة الثانية عالميا في ربط الطرق في تقرير التنافسية لعام 2018، إلى جانب قفز ترتيب المملكة إلى المرتبة 30 من بين نحو 140 دولة في جودة الطرق في التقرير السنوي نفسه.

وتطرق المهندس الدلامي خلال كلمته في حفل "شراكة والتزام"، إلى بعض المنجزات التي تحققت خلال عام 2018.

وأوضح أن من بين المنجزات إنجاز الوزارة 155 مشروعا، بإجمالي أطوال تزيد على 3300 كلم، وفتح طرق ترابية وجبلية بطول 823 كلم، إضافة إلى صيانة أكثر من 145 ألف كلم من الطرق الترابية والجبلية، ومسح 86921 كلم/حارة، إضافة إلى توقيع 415 تبليغا للصيانة الوقائية، وتطوير سلامة الطرق من خلال تنفيذ الاهتزازات التحذيرية على ما يقارب ثمانية آلاف كلم.