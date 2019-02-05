بريطانيا تستلهم نجاح التخصيص من سكك حديد اليابان

أدرك تاكيشي أوموري أن برمنجهام ليست بعيدة جدا عن طوكيو. في عام 2017، حصلت شركة جيه آر إيست التي يعمل فيها، أكبر خط سكة حديد في اليابان على حصة 15 في المائة في خط سكة حديد ويست ميدلاندز.

المسارات التي تعود إلى العصر الفيكتوري، في ثاني مدينة في بريطانيا، التي تمر في مساحات حضرية كثيفة، كانت تبدو في عينيه مألوفة بشكل يقبض الصدر.

يوضح أوموري: "جُلِبت السكك الحديدية لأول مرة إلى اليابان منذ 150 عاما على يد مهندس بريطاني يدعى إدموند موريل، ثم جرى تم تحديثها أثناء استخدامها". تشغل شركة جيه آر إيست الحديثة الطريق الذي بناه موريل. ويقول: "شعرت بإحساس هائل بالألفة".

هناك شيء آخر مشترك بين خطي السكك الحديدية: كان كل من شركتي جيه آر إيست وويست ميدلاندز مملوكتين للدولة، ثم تمت خصخصتهما في عامي 1987 و1994 على التوالي.

هناك انتهى التشابه. في بريطانيا، خصخصة السكك الحديدية أمر مثير للجدل بشكل كبير، حيث إنها جعلت الأسعار مرتفعة مقابل خدمة غير موثوقة، بسبب نظام فوضوي مرقع يشفط الدعم الحكومي، على الرغم من تحقيق بعض المشغلين أرباحا كبيرة.

القطارات في بريطانيا مكروهة إلى حد كبير لدرجة أن الجمهور يدعم التأميم بأغلبية 56 في المائة إلى 15 في المائة، وفقا لاستطلاع وكالة يوجوف.

التأميم هو سياسة رائدة لجيرمي كوربين، الزعيم اليساري لحزب العمال المعارض في المملكة المتحدة.

أصبح الغضب من حالة السكك الحديدية، التي بيعت في ظل حكومة للمحافظين، يرمز إلى استياء أوسع في الشارع من الخصخصة، بل ومن الاقتصاد "الليبرالي الجديد"، على وجه العموم.

في اليابان، يعتبر بيع شركة جيه آر إيست وأشقائها الإقليميين بمنزلة انتصار. يعمل الجزء الأكبر من شبكة السكك الحديدية اليابانية فائقة الموثوقية بدون دعم حكومي، ولو بقيمة ين واحد. التسعير مباشر، وبصرف النظر عن زيادات الضرائب الاستهلاكية، لم ترفع جيه آر إيست الأسعار ولو لمرة واحدة منذ 31 عاما لها كشركة مشغلة خاصة. يقول شويه إيشي، نائب المدير العام المسؤول عن السكك الحديدية في وزارة النقل: "بالطبع نحن نعتبر خصخصة شركة جيه آر بمنزلة نجاح. أعتقد أنه لا توجد فرصة للعودة إلى التأميم في اليابان".

تثير الحظوظ المتباينة لهذين النظامين سؤالا واضحا: هل الملكية الخاصة هي المشكلة الحقيقية في السكك الحديدية البريطانية؟

إذا لم يكن الأمر كذلك، فهل يمكن للتأميم أن يعالج عللها؟ بالنسبة إلى كل خط سكة حديدية عامة ممتازة، مثل إس بي بي SBB في سويسرا، هناك خط حكومي معادل رديء ومتهالك، مثل آمتراك Amtrak في الولايات المتحدة. الملكية، في حد ذاتها، ليس لها ارتباط يذكر بالنتائج.

بالنسبة لوزير النقل كريس جريلينج، وهو مؤمن قوي بالخصخصة، الذي عهد إلى مقاولين من القطاع الخاص للعمل مع دائرة المراقبة البريطانية، (التي تشرف على مراقبة المخالفين في المجتمعات المحلية، وتقدم تقارير إلى المحاكم الجنائية)، عندما كان يشغل منصب وزير العدل، فإن نجاح اليابان يقدم فرصة جذابة لإصلاح السكك الحديدية العاملة الآن تحت إدارة القطاع الخاص.

وقد أطلق مراجعة ستنظر على وجه التحديد إلى اليابان كنموذج للمملكة المتحدة.

ما سيجده جريلينج ليس مجرد انتصار للمؤسسات الخاصة، بل هو نظام قوي للقانون التنظيمي، والمنافسة غير المباشرة بل والشرسة، وجرعة صحية من المضاربات العقارية. لن يكون من السهل تكرارها.

يقول هيرونوري كاتو، أستاذ الهندسة المدنية في جامعة طوكيو: "أساس شركات السكك الحديدية في اليابان أنهم يعتقدون أنهم سيسهمون إلى الأبد. تشعر الشركات بأنها تتحمل مسؤولية تجاه المجتمعات المحلية. هذا النوع من العقلية مهم للغاية لتحقيق النجاح في مجال السكك الحديدية".

الاختلاف الأساسي والحقيقي بين السكك الحديدية البريطانية واليابانية هو كيفية خصخصتها.

في بريطانيا، تم الفصل بين المسارات والقطارات، وانفصلت العربات والمحركات عن عمليات السكك الحديدية.

اليوم، تعود ملكية السكك الحديدية بشكل عام إلى "شبكة السكك الحديدية". تتنافس الشركات بانتظام للحصول على مناطق امتياز مثل ويست ميدلاندز، حيث تستأجر القطارات والعربات من شركة أخرى.

في اليابان تم تقسيم السكك الحديدية اليابانية الوطنية السابقة على طول الخطوط الإقليمية، ثم بيع كل شيء معا.

تمتلك شركة جيه آر إيست، المتمركزة في مدينة طوكيو، مساراتها وقطاراتها ومحطاتها بشكل مباشر.

تعمل شركة جيه آر سنترال الخاصة من ناجويا وجيه آر ويست من أوساكا، إلا أن شركة جيه آر هوكايدو غير المربحة، التي تدير كثيرا من الخطوط الريفية في الجزيرة الواقعة في أقصى شمال اليابان، لا تزال مملوكة للقطاع العام بنسبة 100 في المائة.

هذه الأساليب المتقابلة للخصخصة هي دلالة على ظروف محلية محددة، ولكنها أيضا دلالة على الاختلاف في الفلسفة.

كان لدى اليابان في الأصل كثير من السكك الحديدية الخاصة في عام 1987، مثل شركات توكيوTokyu وكيو Keio وأوداكيو Odakyu في طوكيو، لذلك كان لديها نموذج قائم لاتباعه.

في غضون ذلك، كان لدى بريطانيا هدف عقائدي في البال: المنافسة. لم تكن رؤية الذين عملوا على خصخصة الخدمة تقديم دافع ربح فحسب، بل أيضا لكي تشغل شركات مختلفة القطارات على المسارات نفسها، والتنافس على الزبائن.

كان من المأمول أن القتال العادي من أجل الحصول على امتيازات سيؤدي إلى خفض التكاليف.

الجانب السلبي من تقسيم المسارات والقطارات، كما فعلت بريطانيا، مفهوم بشكل جيد الآن. السكك الحديدية معقدة. يقول أوموري: "هناك شيء واحد أدركته هو العدد الكبير للأشياء التي هي خارج سيطرة شركة تشغيل القطارات في المملكة المتحدة".

"إذا تعطلت الإشارة أو تأخر القطار – فإننا باعتبارنا شركة لتشغيل القطارات لا يمكننا فعل أي شيء للتأكد من أن الإشارة لا تتعطل. في شركة جيه آر إيست، إذا كان ذلك في نطاق منطقة عملياتنا، فيمكننا تغييره" على حد قوله.

ربما يكون الأمر الأكثر أهمية حتى من صعوبة إدارة العمليات هو آثار هذا النظام على الاستثمار. شبكة السكك الحديدية، باعتبارها شركة بنية تحتية مملوكة للقطاع العام، لا تحقق مكاسب مباشرة إذا ارتفعت الإيرادات من الركاب.

كما أنها لا تواجه ضغوطا تجارية مباشرة من أجل خفض التكاليف. في المقابل تملك امتيازات السكة الحديدية حافزا منخفضا للاستثمار مع انتهاء فترة امتيازها.

يقول أوموري: "أنا أعتقد بالتأكيد أنه من خلال امتياز لمدة 10 سنوات، فإن الحوافز ليست لصالح الاستثمار الذي يؤتي ثماره على المدى الطويل فقط. كلما اقتربت نهاية الامتياز، يقل الحافز. هذا هو أحد الاختلافات الكبيرة بين امتلاك البنية التحتية واقتراضها".

تعمل سكة حديد شينكانسين الشهيرة في اليابان في الواقع على شيء قريب من نظام المملكة المتحدة: المسارات مبنية ومملوكة لصندوق حكومي. ومع ذلك، فإن الحكومة تسلمها إلى الشركات للعمل على عقود إيجار لمدة 30 عاما ثابتة السعر، لذا تعاملها الشركات بصفتها مملوكة لها.

بريطانيا قسمت نظامها لسبب، وكان هذا السبب هو المنافسة. الجانب السلبي الواضح للنموذج الياباني هو خلق احتكار محلي يحمل معه جميعا المخاطر التي تنطوي على ذلك: أسعار تذاكر باهظة، وتكاليف متضخمة، وخدمة كسولة، ورفض التعاون مع المنافسين. الطريقة التي تتجنب بها اليابان تلك النتائج هي الجزء المثير للاهتمام.

يبدأ تنظيم السكك الحديدية اليابانية مع إيشي وهو جالس على مكتبه في وزارة النقل. تجمع الوزارة معلومات مفصلة عن التكاليف من جميع السكك الحديدية الخاصة في اليابان.

واستنادا إلى هذه المعلومات، تضع الوزارة حدا أقصى على أسعار التذاكر. ويقول: "كيف نحدد الحد الأعلى؟ الأمر مبني على ربح مناسب وتكاليف مناسبة في ظل إدارة ذات كفاءة".

إذا كانت الشركة قادرة على خفض التكاليف وتشغيل نفسها بشكل أكثر كفاءة من المنافسين، فإنها يمكن أن تكسب أرباحًا أكبر: وهذا ما يعرف باسم المنافسة على أساس المقياس.

إحدى النتائج المهمة هي استبعاد هياكل الأسعار المعقدة الموجودة في المملكة المتحدة. وبما أن الأسعار لا يمكن أن تتجاوز الحد الأقصى، حتى للحجز في آخر لحظة أو في أوج ساعة الذروة، فإن الشركات تعمل بدلا من ذلك على سعر بسيط يعتمد على المسافة. مع عدم وجود وسيلة لتقنين القدرة الاستيعابية النادرة في أوقات الذروة حسب السعر، يحاول الجميع ركوب قطار الساعة الثامنة صباحا.

المنافسة على أساس المعيار، التي يتم تطبيقها غالبا على شركات المرافق حول العالم، تشكل جزءا يسيرا مما يجعل نظام اليابان يعمل. يقول إيشي: "لا أعتقد أن الأمر أنه ليست لدينا منافسة. هناك منافسة مع السكك الحديدية الخاصة وكذلك بين السكك الحديدية جيه آر".

يمكن تنظيم خطوط السكك الحديدية اليابانية على طول الخطوط الجغرافية، ولكنها ليست سلسلة صارخة من الاحتكارات الإقليمية.

بدلا من ذلك، كثير من الشركات تشغل خطوطا في المنطقة نفسها، متداخلة مع بعضها البعض، التي توفر في بعض الأحيان خيارا.

على سبيل المثال، بين طوكيو ويوكوهاما هناك ثلاثة طرق متنافسة، كما هي الحال بين أوساكا وكوبي. بالنسبة للمسافر الفردي، يكون مشغل واحد عادة أكثر ملاءمة، ولكن يتم وضع ارتفاع الأسعار في الاعتبار.

هناك شكل ثالث، أكثر تجريدا، ولكنه لا يزال شكلا حاسما من أشكال المنافسة. كل خط ينطلق من مدينة مثل طوكيو يخدم شريحة معينة من الضواحي - وتتنافس تلك الضواحي.

بما أن بناء إنشاءات جديدة أسهل كثيرا في اليابان منه في المملكة المتحدة، فإن التنافس شديد، خاصة مع بدء انخفاض السكان. إذا رفعت الشركة أسعار التذاكر فوق المعتاد أو قللت الاستثمار في السكة حديد، فإن الركاب سينتقلون في نهاية المطاف إلى شركة أخرى.

يقول فومياكي شيرويشي، مدير قسم السكك الحديدية في طوكيو، الذي يخدم بعض أكثر الضواحي الغربية شهرة في طوكيو: "السكك الحديدية التابعة لنا لديها مناطق سكنية جذابة نسبيا على طولها. نريد أن نتأكد من أنه مكان جيد للشباب ليواصلوا اختياره كمكان للعيش فيه. حتى لو لم يكن في مقدورنا أن نتوقع زيادة في إجمالي عدد السكان، سيكون هناك رابحون وخاسرون بين السكك الحديدية. يجتمع الناس في المكان الذي يناسبهم. هناك أماكن سيزيد فيها السكان بنسبة 30 في المائة وأماكن ستنخفض فيها النسبة 70 في المائة".

ترتبط هذه المنافسة بين مناطق السكك الحديدية بجزء حيوي آخر من نموذج الأعمال للسكك الحديدية اليابانية: العقارات.

يقول شيرويشي: "تمثل السكك الحديدية نحو ثلث مبيعاتنا الإجمالية. بالاسم نحن شركة سكك حديدية، ولكن هذه مجرد واحدة من وظائفنا".

يأتي ثلث الإيرادات الأخرى من التطوير العقاري على طول خطوط طوكيو، وخاصة في محطة شيبويا.

ويأتي الثلث الأخير من الخدمات المقدمة للركاب مثل محال السوبر ماركت والمتاجر والفنادق.

هذه الأذرع الأخرى تسمح للسكك الحديدية باقتناص بعض من قيمة الأرض التي يخلقها الركاب.

كل محطة في اليابان فرصة عقارية وكثير منها يحتوي على مركز تسوق مبني فوقها أو أسفلها.

يقول يويشي تاكاهاشي، مدير تخطيط النقل المنافس اللدود لطوكيو، أوداكيو إلكتريك رايلواي: "في الأصل، كانت المباني والشقق السكنية وسيلة لجعل الناس يستخدمون الخط. الآن عندما يكون هناك كثير من محال السوبر ماركت الأخرى، فإن الأهمية الحقيقية هي في الموقع - السوبرماركت الذي تريده موجود في المحطة".

تطوير السكك الحديدية والممتلكات المتكاملة أمر معروف في آسيا، ولكن بريطانيا تسير في الاتجاه الآخر، حيث تبيع شبكة السكك الحديدية الأقواس تحت خطوط السكك الحديدية المرتفعة في لندن.

هناك قوة اقتصادية أخرى للسكك الحديدية في اليابان، وخاصة شينكانسن، هي ساحة لعب متساوية مع الطرق.

تبلغ تكلفة تذكرة شينكانسن ذات الاتجاه الواحد من طوكيو إلى أوساكا 13620 ينا (124 دولارا)، ولكن رسوم الطريق السريع مماثلة.

من غير المحتمل أن تتمكن اليابان من تشغيل قطار عالي السرعة مربح إذا قدمت الدولة الطرق المجانية كبديل.

لا توجد رسوم ازدحام حضري، فمواقف السيارات جميعا خارج الشوارع ومكلفة بشكل كبير.

وعندما يضاف ذلك إلى الكثافة الهائلة لسكان اليابان، فإن النتيجة هي الطلب الكبير على السكك الحديدية، والسماح لها بتشغيل القطارات المتكررة وتغطية تكاليفها بأسعار معقولة.

هناك ميزة أخرى للسكك الحديدية اليابانية جديرة بالاهتمام: قدرة المنافسين على التعاون.

تعمل بطاقات الدفع التي تعمل باللمس والترحال بشكل متبادل في جميع أنحاء البلاد.

في طوكيو، تسير قطارات الضواحي مباشرة إلى أنفاق المترو وتخرج من الجانب الآخر من المدينة.

قد تستخدم رحلة واحدة مسارات خمس شركات مختلفة للسكك الحديدية. وحتى في هذه الحالة، لا تدير الشركات قطارات منافسة، بل تتشارك في العربات وتدير خدمة متكاملة. الدافع لكل شركة هو إضافة قيمة إلى امتدادها الخاص من السكك الحديدية، بمساعدة بعض الضغوط القوية من وزارة النقل.

هل يمكن تكرار هذه الظروف في المملكة المتحدة أو في أي مكان آخر؟ لندن لديها مثل هذا العدد الكبير والكثيف من السكان، في حين أن زيادة الدخل من العقارات من شأنها أن تحتاج إلى تغيير في قوانين التخطيط.

جوهر نموذج اليابان قابل للتكرار: فبإمكان بريطانيا أن تبيع على الأقل بعض خطوط السكك الحديدية خطا خطا، إما مباشرة أو بتأجير طويل الأجل، ومن ثم تنظيمها على أساس المنافسة بحسب المعيار.

ولإبقاء الشركات الخاصة صادقة والجهة المنظمة على اطلاع جيد على التكاليف، يمكنها الاحتفاظ بخطوط أخرى في القطاع العام.

توفي إدموند موريل في يوكوهاما في عام 1871، قبل افتتاح سكته الحديدية. يتذكره الناس بمودة في اليابان، حيث كتب على قبره أنه "لم يكن قط خائفا من عرض آرائه الصريحة على الحكومة".

لا شك أن موريل سيستغرب حين يجد أن بريطانيا تلجأ الآن إلى اليابان، لتتعلم منها كيفية إدارة سككها الحديدية. على أنه من الأرجح أنه كان سيقبل بذلك (لو كان حيا اليوم).



إطار

سويسرا .. رؤية طويلة الأجل للتأميم

رالف أتكينز من لندن

بالنسبة للذين يفضلون التأميم، فإن النموذج هو سويسرا، وشركتها الرائعة إس بي بي SBB "السكك الحديدية الفيدرالية السويسرية".

مع خطة تحمل اسم تاكتفاربلانف Taktfahrplanfh لقطاراتها التي تعمل على فترات محددة والتكامل التام مع شبكة الحافلات، تقدم شركة إس بي بي SBB خدمة نموذجية، مثل توقيت ساعة سويسرية جيدة الصنع.

يقول دانييل مولر جينتش، زميل أعلى في مؤسسة أفينير سويس، وهي مؤسسة فكرية سويسرية: "يمكنك العيش في أي مكان في سويسرا بدون سيارة - فكل واد، مهما كان بعيدا، يمكن الوصول إليه بواسطة وسائل النقل العام".

أسعار التذاكر معدلاتها ثابتة - على الرغم من أن هناك تذاكر "توفير" قابلة للحجز للسفر بأسعار مخفضة - وكثير من السويسريين لديهم تذاكر موسمية سنوية للشبكة بأكملها. هذا يعزز إيرادات شركة إس بي بي SBB عندما لا يستفيد المواطنون الأغنياء بشكل كامل من تصاريحهم.

الشركة مملوكة للحكومة الفيدرالية. تقول كاثرين أماكر من الشركة SBB: "الملكية مهمة للغاية – بمعنى أن تكون لدى مالكك رؤية طويلة الأمد. إذا كان لديه ذلك، فمن المحتمل جدا أن يكون لديك مالك من القطاع العام. المالكون اليابانيون الخاصون يتخذون وجهة نظر طويلة الأجل - يمكنك القول إن لدينا الثقافة نفسها".

في سويسرا، هناك جدل حول تحرير النقل - على سبيل المثال، للسماح بمزيد من المنافسة على الحافلات ذات المسافات الطويلة. في التغيير في ملكية شركة إس بي بي SBB هو "ليس حتى محل نقاش"، كما يقول مولر - جينتش. "يحب السويسريون وسائل النقل العام".

يقول مولر-جينتش: "في ألمانيا، تسببت إعادة هيكلة شركة دويتشه بان في الإضرار بالنظام، وكان هناك نقص في الاستثمار. الدرس المستفاد من خصخصة المملكة المتحدة أنه لا يجب عليك أن تعتصر هذه الأنظمة المعقدة من أجل تحقيق أرباح قصيرة المدى – وإلا فإنك ستؤذي ثقافة الاستثمار".

هناك جانب سلبي للخدمة المتواترة والشاملة ذات السعر الثابت: إنها تخسر المال.

يقول مولر-جينتش: "حين تجري تمرينا كاملا لحساب التكاليف، ستجد أن التذاكر لا تغطي سوى نسبة تبلغ 40 في المائة من التكاليف – مع أن تكلفة التذاكر باهظة للغاية. إنه نظام رائع للمستخدمين. على أنه من وجهة نظر اقتصادية، يفتقر تماما إلى الكفاءة ومكلف للغاية".