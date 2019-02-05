بعد سلسلة فضائح .. تحقيق يوصي بتغييرات واسعة في القطاع المصرفي الأسترالي

يواجه القطاع المصرفي في أستراليا تغييرات كبيرة مرتقبة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد فتح تحقيقات قضائية موسعة من شأنها التأثير بشكل كبير على القطاع إثر سلسلة فضائح مالية ومصرفية.

ووفقا لـ"الفرنسية" رفعت لجنة تجري تحقيقا واسعا في فضائح مرتبطة بشركات الخدمات المصرفية والمالية الأسترالية أكثر من 20 ملفا للجهات التنظيمية تمهيدا لفتح تحقيقات موسعة، من المتوقع أن تحدث تغييرات كبيرة في القطاع.

وتشكلت "اللجنة الملكية" أواخر عام 2017 بسبب اتهام جهات مقرضة، بينها المصارف الأربعة الأكبر في أستراليا، بتقديم نصائح مالية مغلوطة للزبائن والقيام بعمليات احتيال في التأمين على الحياة والقروض السكنية.

وبعد تحقيق استمر لمدة عام وشمل أكثر من عشرة آلاف تقرير وتخللته جلسات استماع لزبائن معنيين، دعت اللجنة الملكية لإعادة النظر في كثير من القواعد وتعزيز تنظيم أو مراقبة المصارف لمنع ارتكاب أي تجاوزات من هذا القبيل مستقبلا.

وقال كينيث هاين المفوض المسؤول عن التحقيق، القاضي السابق في المحكمة العليا، إن الاعتذار والتعهد بعدم تكرار (هذه التجاوزات) لم يمنع تكرارها، لا سيما أن صناعة الخدمات المالية مهمة للغاية بالنسبة إلى اقتصاد البلاد لدرجة تمنع السماح باستمرار أو تكرار ما حدث في الماضي".

وتركزت التوصيات بشكل أساسي على ملء الثغرات القانونية وتعزيز حماية الزبائن، على أن يشمل ذلك منع ممارسات البيع المزعجة في مجالي التأمين والمعاشات التقاعدية.

وتعرضت المصارف الكبرى لانتقادات لاذعة، وخصوصا بعد الإشارة إلى أن رئيس بنك أستراليا الوطني كين هنري ومديره التنفيذي آندرو ثوربرن رفضا الإقرار بأخطاء مصرفهما.

لكن هيان لم يوصِ علنا بتوجيه اتهامات جنائية وفضل ترك هذه المهمة للجهات المعنية، مع تأكيده أنها فشلت كذلك في مهمتها وتحتاج إلى مراجعة أدائها، ولا سيما أن التقرير مسهب، لكن المرجح أن يصيب المراقبون بخيبة أمل بعدما طالبوا بمحاسبة كبار المديرين التنفيذيين لسماحهم بتكرار التجاوزات بشكل فردي.

ووصف جوش فرايدنبرج وزير الخزانة الأسترالي توصيات اللجنة بأنها لاذعة، وكان حزبه المحافظ عارض تشكيلها، مؤكدا ضرورة تغيير القطاع المصرفي وإلى الأبد.

وأعلن أن الحكومة ستتحرك بناء على توصيات هاين، وسيتم التركيز على إعادة الثقة بالنظام المالي وتقديم نتائج أفضل للمستهلكين.

وأوضحت آنا بلايج المديرة التنفيذية لاتحاد المصارف الأسترالية في تصريحات للصحافيين أن المصارف أقرت بأن "إخفاقاتها تسببت في ضرر كبير ومعاناة لعدد كبير من الزبائن".

وأضافت: "الأهم أن المصارف أقرت بمسؤولياتها الكاملة عن هذه الإخفاقات وتدرك أن عليها إجراء تغييرات الآن لضمان عدم تكرار ذلك".

واعتبر التقرير بمنزلة منعطف بالنسبة للقطاع الذي يعد حيويا للغاية بالنسبة إلى اقتصاد أستراليا، لكن محللين أشاروا إلى أن اللجنة تدعو إلى تعديل القوانين الحالية بدلا من صوغ قوانين جديدة.

وقال مايكل بوش المسؤول عن الأبحاث الائتمانية في بنك أستراليا الوطني في رسالة إلى الزبائن إن كثيرا من توصيات هاين "تم استباقها أصلا من قبل المصارف (...) أو الجهات المنظمة".

وتابع بوش: "لذلك، لا نرى أي تداعيات سلبية ذات أهمية على الاقتصاد الأشمل أو على الجودة الائتمانية للبنوك أو التصنيفات الخارجية".

ويبقى السؤال الأهم هل ستتحول التوصيات إلى قوانين، وفي حال تم ذلك متى؟ فمع الدعوة المرتقبة للانتخابات في منتصف أيار (مايو) التي لن تسبقها إلا جلسات محدودة للبرلمان، لن يبقى وقت طويل لتمرير أو تغيير القوانين.

وتسببت الروايات الصادمة للزبائن خلال جلسات الاستماع بخيبة أمل للعامة من القطاع المصرفي والمالي الأسترالي.

وما تحدث عنه هؤلاء فرض رسوم مصرفية على متوفين أو عدم تقديم أي خدمات في المقابل فضلا عن أساليب بيع مزعجة ونصائح خاطئة تسببت في اضطرابات مالية للزبائن.