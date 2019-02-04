"تيسلا" تشتري شركة مكونات بطاريات مقابل 218 مليون دولار

أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تيسلا" اليوم الاثنين موافقتها على شراء شركة تكنولوجيا البطاريات "ماكسويل تكنولوجيز" مقابل حوالي 218 مليون دولار يتم سدادها في صورة أسهم، في إطار جهود "إيلون ماسك" مؤسس ورئيس "تيسلا" لإضافة المزيد من الخبرات في مجال مكثفات الكهرباء والتي يمكن أن تؤدي إلى تقليل زمن شحن البطاريات.

وذكرت شركة "ماكسويل" في بيان أن "تيسلا" وافقت على دفع ما يعادل 4.75 دولار لكل سهم من أسهمها وهو ما يزيد بنسبة 55% تقريبا عن سعر السهم في ختام تعاملات يوم الجمعة أخر أيام تداول الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الاستحواذ على شركات صغيرة يعطي تيسلا الفرصة للحصول على تكنولوجيا الطاقة قصيرة المدى والتي يعتبرها "ماسك" حيوية بالنسبة لمستقبل السيارات الكهربائية، حيث نقلت عن "ثيو أونيل" المحلل في شركة "أسيندينت كابيتال ماركتس" القول إن مكثفات "ماكسويل" يمكن أن تساعد تيسلا في تسريع وتيرة شحن بطاريات سياراتها.

وأضاف "أونيل" في تصريح عبر البريد الإلكتروني لوكالة بلومبرج أن "ماكسويل تكافح منذ عقود لإيجاد طريق إلى سوق السيارات" مشيرا إلى أن سعر سهم الشركة في 1999 كان في حدود 40 دولار في حين كان سعره في ختام تعاملات يوم الجمعة الماضي أعلى قليلا من 3 دولارات.

يذكر أن هذه خامس صفقة استحواذ لشركة "تيسلا" منذ 2015 وإلى جانب الاستحواذ على شركة "سولار سيتي كورب" المتخصصة في صناعة ألواح الطاقة الشمسية والتي كانت مملوكة جزئيا لماسك ويديرها ابنا عمه "ليندون" وبيتر ريف"، اشترت "تيسلا" شركات صغيرة في مجال الهندسة والتكنولوجيا لتحسين سياراتها الكهربائية وقدراتها التصنيعية.