البحرين: عجز الميزانية ينخفض 35% في 2018

أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفه إن العجز في ميزانية البلاد انخفض 35% في 2018 مقارنة مع العام السابق.



ونوه وزير المالية والاقتصاد الوطني بأن التقديرات الأولية للنتائج المالية للوزارات والجهات للسنة المالية 2018 وذلك في ضوء الانتهاء من الإقفال الأول لحسابات الميزانية العامة للسنة المالية المذكورة، كان من أبرز نتائجها انخفاض العجز في الميزانية العامة بنسبة 35% مقارنة بالسنة المالية 2017 ، ويعود ذلك لمبادرات إعادة هيكلة الميزانية العامة التي تم البدء بها منذ العام 2015 التي اسفرت عن ضبط مستويات المصروفات المتكررة وتنويع الإيرادات غير النفطية خلال الأعوام السابقة ، إلى جانب البدء الفوري بتطبيق برنامج التوازن المالي الذي تم تدشينه مطلع الربع الرابع من العام 2018 وارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية ، وتأتي هذه النتائج لتؤكد على المضي نحو بلوغ نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات.





كما تم خلال لقاء وزير المالية والاقتصاد الوطني بمكتبه اليوم رؤساء تحرير الصحف المحلية وعدد من كتاب الرأي استعراض آخر المستجدات حول الترتيبات الإطارية للتعاون المالي البالغة 10 مليار دولار من الدول الشقيقة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، والتطرق إلى أهم التوجهات لمواصلة اعادة هيكلة الإيرادات والمصروفات في الميزانية.





وشدد وزير المالية والاقتصاد الوطني بأن الاقتصاد البحريني استمر في نموه الإيجابي رغم التحديات وبالتوازي مع برنامج التوازن المالي؛ كونه يقف على قاعدة صلبه تتميز بتنوعها، منوهاً بأنه منذ عام 2002 حققت القطاعات غير النفطية نسبة نمو سنوي تفوق 7.5% سنوياً لتبلغ نسبة إسهامات القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني أكثر من 80%.