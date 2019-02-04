حصيلة انهيار سد في منجم بالبرازيل ترتفع الى 134 ضحية

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار سد في منجم في برومادينيو (جنوب شرق البرازيل) الإثنين من 121 قتيلا إلى 134 وفقدان 200 شخص كما أعلنت السلطات.

في اليوم ال11 من عمليات البحث قال رجال الاطفاء في ولاية ميناس جيرايس إن 199 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين وتم التعرف على 120 من الجثث ال134.

وعلقت عمليات البحث لساعات الأحد والإثنين بسبب سوء الأحوال الجوية لكن المروحيات عادت تحلق فوق المنطقة ظهر الإثنين.

وأقر متحدث باسم فرق الاطفاء خلال مؤتمر صحافي بأنه من المحتمل عدم العثور على بعض الجثث المطمورة تحت الوحول التي تدفقت في 25 يناير.

وأعلن "سيكون من المستحيل العثور على جثث بسبب تحللها بعد فترة. لكن حتى ذلك الحين سيبقى الاطفائيون في الموقع أربعة أو خمسة أو ستة أشهر إذا لزم الأمر".

ومعظم القتلى والمفقودين من عمال المنجم التابع لمجموعة فالي وكان العديد منهم يتناولون الغداء في مقصف المؤسسة عند وقوع الكارثة.

وكانت ولاية ميناس جيرايس تضرّرت في العام 2015 جرّاء انهيار سدّ منجميّ آخر قريب من ماريانا التي تبعد 120 كلم من برومادينيو، وأسفر عن 19 قتيلاً وتسبّب بكارثة بيئيّة غير مسبوقة في البلاد.