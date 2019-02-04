"المراعي" تستحوذ على شركة الأوائل للصناعات الغذائية مقابل 108 مليون ريال

أعلنت شركة المراعي توقيع إتفاقية شراء مع شركة الآمار الغذائية للإستحواذ على حصة 100% في شركة مصنع الأوائل للصناعات الغذائية ("مصنع الأوائل") بقيمة حقوق ملكيه بلغت 108.0 مليون ريال. وتعمل شركة مصنع الأوائل في تقديم منتجات غذائية ذات قيمة مضافة (لحوم ودواجن) لقطاع التموين والخدمات الغذائية في الشرق الأوسط. وسيعزز هذا الاستحواذ من قدرة الشركة على التوسع في قناة الخدمات الغذائية والتموين. تم تمويل هذا الإستحواذ عن طريق التدفقات النقدية التشغيلية للشركة، و سوف ينعكس الأثر المالي لهذا الأستحواذ على نتائج الربع القادم.