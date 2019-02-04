دبي تخطط لبناء منطقة تجارة إلكترونية باستثمارات 545 مليون دولار

قالت دبي اليوم الاثنين إنها تستهدف إنفاق ملياري درهم (545 مليون دولار) لبناء مدينة تجارة إلكترونية حرة تتيح للشركات الأجنبية الملكية الكاملة.

وعادة ما لا يحوز المستثمرون الأجانب خارج مناطق التجارة الحرة في دبي وفي الإمارات العربية المتحدة عموما أكثر من 49 بالمئة، بينما يمتلك المواطنون الإماراتيون النسبة الباقية.

وقالت شركة التطوير الحكومية إن منطقةالتجارة الحرة الجديدة "إيزي دبي" التي ستقام على مساحة 920 ألف متر مربع، تستهدف جذب الاستثمارات في التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية وقطاعات أخرى ذات صلة، مضيفة أن من المتوقع أن يبدأ البناء في 2019.

وتتخذ سوق.كوم، أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في المنطقة والتي اشترتها أمازون في 2017، من دبي مقرا. وتضم الإمارة أيضا نون.كوم، وهي موقع للشراء عبر الإنترنت أقامه الملياردير محمد العبار.

وقال محسن أحمد المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب لرويترز، إن الشركة تخطط لاستثمار ملياري درهم على مدى أربع سنوات في المنطقة، لكن الإطار الزمني للإنفاق سيتوقف على الطلب.

وأضاف أحمد أن الأموال، التي تخطط دبي الجنوب لجمعها من بنوك ومؤسسات أخرى، ستُنفق على البنية التحتية والمكاتب والمخازن.

وستقع إيزي دبي في جنوب الإمارة بالقرب من مشاريع صناعية وسكنية ومطار دبي الثاني، مطار آل مكتوم الدولي.