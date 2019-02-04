"لوك أويل": إنتاجنا للنفط لم يتغير ظل مستقرا عند 85.6 مليون طن خلال 2018

قالت لوك أويل، ثاني أكبر منتج روسي للنفط، اليوم الاثنين إن إنتاجها من الخام في 2018، باستثناء حقل غرب القرنة 2 العراقي، ظل مستقرا تقريبا عند 85.6 مليون طن.

وزاد إنتاج الشركة في روسيا إلى 81.41 مليون طن من 81 مليون طن في 2017.

ونما إنتاج لوك أويل من الغاز الطبيعي إلى 33.54 مليار متر مكعب من 28.86 مليار متر مكعب في 2017.