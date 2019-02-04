"السوق المالية" : زيادة رأس مال "العربي الوطني" إلى 15 مليار ريال بمنح أسهم مجانية

أعلنت هيئة السوق المالية الموافقة على طلب البنك العربي الوطني زيادة رأس ماله من (10.000.000.000) ريال إلى (15.000.000.000) ريال وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سهمين قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة البنك تاريخه في وقت لاحق على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (2.000.000.000) ريال من بند "الارباح المبقاة" ومبلغ (3.000.000.000) ريال من بند "الإحتياطي النظامي" وبالتالي يزداد عدد الأسهم من (1.000.000.000) سهم إلى (1.500.000.000) سهم بزيادة قدرها (500.000.000) سهم. على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية (6) أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن يستكمل البنك الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
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