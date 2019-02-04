التضخم السنوي في تركيا يرتفع 20.35% في يناير

أظهرت بيانات رسمية اليوم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا 20.35 بالمئة على أساس سنوي ليتجاوز بقليل توقع استطلاع رويترز البالغ 20.29 بالمئة في ظل صعود أسعار الغذاء بسبب سوء الأحوال الجوية.

وبلغ معدل التضخم 1.06 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق في يناير . يشهد التضخم انحسارا منذ سجل ذروة 15 عاما فوق 25 بالمئة في أكتوبر لكن أحدث رقم يزيد زيادة طفيفة مقارنة مع قراءة ديسمبر كانون الأول البالغة 20.3 بالمئة.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 0.45 بالمئة عن الشهر السابق في يناير كانون الثاني لتبلغ الزيادة السنوية 32.93 بالمئة.