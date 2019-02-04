"ريان أير" للطيران تخسر 20 مليون يورو خلال الربع الثالث

أعلنت شركة الطيران منخفض التكاليف الأيرلندية "ريان اير" اليوم الاثنين وصول صافي خسائرها خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي إلى 20 مليون يورو (23 مليون دولار) بسبب انخفاض متوسط أسعار التذاكر.

وذكرت الشركة أنها نقلت حوالي 7ر32 مليون راكل خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 كانون أول/ديسمبر الماضي بزيادة نسبتها 8% عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي، في حين زادت الإيرادات بنسبة 9% إلى 53ر1 مليار يورو خلال الفترة نفسها.

في الوقت نفسه فإن التأثير الإيجابي للزيادة في عدد الركاب والإيرادات تبدد بسبب ارتفاع أسعار الوقود والأجور ومزايا العمال.

وقال "ميشيل أوليري" الرئيس التنفيذي للشركة الأيرلندية "رغم أن خسارة 20 مليون يورو خلال الربع الثالث محبطة، فإننا نشعر بالارتياح لآن هذه الخسارة ناتجة فقط عن انخفاض الأسعار بأكثر من المتوقع، حيث استمتع عملاؤنا بأسعار منخفضة قياسية وهو أمر جيد بالنسبة لآفاق نمونا الحالية والمستقبلية".