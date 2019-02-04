نيكي يغلق مرتفعا بفضل القطاع المالي ونتائج ضعيفة لسوني

أغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعا اليوم الاثنين في الوقت الذي صعدت فيه أسهم القطاع المالي على خلفية بيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة، لكن أرباحا ضعيفة من سوني وهوندا كبحت المكاسب في طوكيو.

وارتفع المؤشر القياسي 0.5 بالمئة ليغلق عند 20883.77 نقطة.

وحققت الشركات المالية الباحثة عن عوائد مرتفعة أداء يفوق السوق اليوم بعد أن زادت عوائد أدوات الخزانة الأمريكية بفضل تقرير لوزارة العمل أظهر ارتفاعا يفوق التوقعات لعدد الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة هو الأكبر منذ فبراير شباط 2018.

وارتفع مؤشر قطاع التأمين 1.9 بالمئة وزادت أسهم البنوك 1.4 بالمئة مع صعود داي-إيتشي لايف هولدنجز 2.6 بالمئة وتقدم أسهم مجموعة ميتسوبيشي يو.اف.جيه المالية 1.2 بالمئة.

وعلى صعيد الأسهم النشطة اليوم، انخفض سوني 8.1 بالمئة إلى 5055 ينا وتصدر قائمة الأسهم الأكثر تداولا من حيث حجم التعاملات.

وبعد إغلاق السوق يوم الجمعة، أعلنت سوني عن أرباح تقل عن التوقعات بسبب تباطؤ نشاط الألعاب.

وانخفضت أسهم هوندا موتور 3.5 بالمئة بعد أن قالت شركة السيارات إن تخفيضات متزايدة على أحد طرزها دفعت أرباح التشغيل للانخفاض 40 بالمئة من أكتوبر تشرين الأول إلى ديسمبر كانون الأول. وتأثرت الأرباح سلبا أ]ضا بتكاليف مرتبطة بالجودة وتقلبات العملة.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.1 بالمئة إلى 1581.33 نقطة.



