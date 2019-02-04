الرؤية السعودية - اليابانية تدعم 7 مشاريع استثمارية في المملكة خلال 2018

أبلغ "الاقتصادية" مكتب الرؤية السعودية - اليابانية، أن المكتب دعم خلال العام الماضي سبعة مشاريع استثمارية يابانية في السعودية، أحدها تقدر قيمته بـ 400 مليون دولار (1.5 مليار ريال).

وأكد هيديكي شو المدير العام لهيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو"، ومكتب الرؤية المشترك ، أنه جرى العمل خلال العام الماضي على متابعة 28 مشروعا ضمن مبادرة الرؤية السعودية - اليابانية، موضحا أن أبرز القطاعات التي جرت فيها المشاريع تتضمن الأبحاث في المناطق الاقتصادية الخاصة والترفية والألعاب والرسوم المتحركة إضافة إلى المشاريع السكنية، ومكافحة التزوير بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للجمارك وقطاع تنمية الموارد البشرية.

وبين المكتب أن من أهداف العام الجاري متابعة مشاريع الرؤية السعودية - اليابانية القائمة التي بلغ عددها 57 مشروعا، مضيفا أن المكتب يسهم في دعم الاستثمار الياباني في السعودية، حيث سيتم عقد اجتماع وزاري سعودي - ياباني مشترك لاستعراض أهم الخطط المستقبلية.

وقال إن المكتب يعمل كواجهة للحكومة اليابانية لإدارة المشاريع مع دعم جهود الإصلاح في السعودية بما يتماشى مع "رؤية 2030"، كذلك يدعم المكتب ترويج الأعمال اليابانية في المملكة.

وأضاف "يتابع مكتب الرؤية السعودية اليابانية المشاريع القائمة وينسق مع مختلف أصحاب المصلحة لإنشاء مشاريع جديدة في السعودية"، مبينا أن المكتب يقوم بتنفيذ خطط تحسين بيئة الأعمال السعودية، بما في ذلك إنشاء منطقة عرض والتخطيط للبعثات التجارية وورش العمل وما إلى ذلك.

ويستقبل مكتب الرؤية السعودية اليابانية ومكتب هيئة التجارة الخارجية اليابانية اليوم وفدا يابانيا من شركات صناعة الخدمات والامتياز التجاري بهدف البحث عن فرص وإمكانيات أعمال مستقبلية في السوق السعودية، ويتألف الوفد من 10 شركات يابانية من قطاعات الأغذية والمشروبات والمطاعم والصناعات الغذائية، إضافة إلى عقد ورش عمل مع المؤسسات الحكومية مثل الهيئة العامة للاستثمار ومنشآت ولقاء شركاء الامتياز التجاري المرشحين.

يذكر أن المكتب تم إنشاؤه في يناير عام 2018 سعيا وراء تضافر الجهود من الشراكة الاستراتيجية بين "رؤية 2030" في السعودية واستراتيجية النمو اليابانية "جيترو" التي تعد واحدة من الكيانات الحكومية اليابانية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، حيث تعمل كلتا هاتين المنظمتين لتعزيز الأعمال من أجل تحقيق الرؤية والمساهمة فيها بشكل خاص من خلال تنويع اقتصاد المملكة.