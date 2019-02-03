"خوارزمية" تتيح للروبوتات اكتشاف أعماق البحار بلا مخاطر

ابتكر فريق من المهندسين في معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة معادلة خوارزمية تتيح للروبوتات إجراء تقييم للمخاطر مقابل المكاسب التي يمكن تحقيقها أثناء استكشاف أعماق البحار والمحيطات.

ووفقا لـ"الألمانية"، يواجه الروبوت الذي يستكشف أجزاء غير مطروقة في أعماق المحيط بحثا عن النفط أو غيره، منحدرات حادة أو مناطق صخرية يصعب التحرك عليها، وعندئذ يستطيع الروبوت بفضل المعادلة المشار إليها إجراء عملية تقييم لحظية لاحتمالات تعرضه للمخاطر في حالة مواصلة السير على المسار نفسه مقابل احتمال الوصول إلى الهدف المنشود من عملية الاستكشاف.

وقال الباحث بنجامين أيتون خريج قسم أبحاث الأعماق والفضاء في معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا: "إذا ما أفرطنا في الحفاظ على مسبار الاستكشاف، فإننا لن نتوصل إلى أي اكتشافات، ولكن إذا استطعنا فهم كيفية المفاضلة بين حجم المخاطر وقيمة المكاسب التي قد تعود في المقابل، فمن الممكن في هذه الحالة القيام بمخاطر محسوبة".

ويؤكد أيتون أن من الممكن عن طريق المعادلة الخوارزمية الجديدة إجراء مقارنة فورية بين المخاطر والمكاسب، ما يتيح للمسبار اتخاذ قرار بشأن خطوته التالية أثناء عملية الاستكشاف.