لأول مرة .. مغامرات الفضاء على "أندرويد" و"آي أو إس"

أطلقت شركة سي بي إس إنتر أكتيف، تطبيقا لنظامي التشغيل أندرويد وآي أو إس؛ حيث يستطيع مستخدمو لعبة ستار تريك.. فليت كوماند من خلالهما استكشاف الكون كقادة للأساطيل.

وتستند فرضية اللعبة إلى أن المجرة على شفا حرب ويمكن لمستخدمي اللعبة البدء بقاعدة صغيرة؛ حيث يمكنهم البدء في جمع الموارد لبناء أسطولهم، وفقا لـ"الألمانية".

وبعد عدد قليل من الرحلات إلى الأنظمة المختلفة حول المجرة، يمكنك أن تدرك كم أن هذه اللعبة كبيرة حقا، ففي كل مكان تنظر فيه، هناك شيء يمكنك اكتشافه، أو مهمة يمكنك خوضها، أو كائنات جديدة قد تكون حليفا أو تهديدا محتملا لك.

وفي البداية، يمكن أن يكون هذا أمرا شاقا ومرهقا، ولكن بمجرد أن تأخذ موقعك، تشعر بأنك جزء من عالم مليء بالاحتمالات، فيما تقدم اللعبة مكافآت جيدة لمن يجتاز مراحل كاملة، كتحفيز على مواصلة اللعب.

ويتم تقديم اللعبة مجانا على كلا النظامين، ويوجد هناك عدد قليل من عمليات الشراء داخل التطبيق، مثل القدرة على بناء المنشآت الصناعية بشكل أسرع، ويمكنك اختيار طريقة الدفع مقابلها.