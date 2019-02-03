البورصة المصرية تربح 2.6 مليار جنيه وارتفاع جماعي لمؤشراتها في ختام التعاملات

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق التعاملات اليوم، على إثر قرب تسلم مصر الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي وإجراء عمليات شراء متزايدة من قبل المستثمرين المحليين، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع.

وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 0.83 % ليبلغ مستوى 14243.81 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنحو 0.46% ليبلغ مستوى 686.98 نقطة، وأضاف مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا، نحو 0.56 % إلى قيمته ليبلغ مستوى 1732.54 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6ر2 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 796 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 1.1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 37.2 مليون جنيه، و29.9 مليون جنيه، على التوالي، بينما اتجهت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية نحو البيع بصافي قيمة بلغت 4.1 مليون جنيه، و 40.95 مليون جنيه، و19.5 مليون جنيه، على الترتيب.