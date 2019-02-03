صفعة جديدة للاقتصاد البريطاني.. نيسان تنقل إنتاج سياراتها الرياضية من بريطانيا إلى اليابان

أعلنت شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات اليوم الأحد أنها تعتزم نقل انتاج طراز جديد من السيارات الرياضية متعددة الأغراض (إس.يو.في) من بريطانيا إلى اليابان، وهو ما يوجه صفعة جديدة للخطط الاقتصادية للحكومة البريطانية بعد خروج البلاد المزمع من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت نيسان أنها ألغت خططا لإنتاج طراز "إكس-تريل" في مصنعها بمدينة سندرلاند، شمال شرقي انجلترا، والذي يعمل به نحو 7000 شخص.

وقالت نيسان :"قررت الشركة تحسين استثماراتها في أوروبا من خلال تعزيز إنتاج اكس-تريل في كيوشو (باليابان)، مركز إنتاج هذا الطراز العالمي".

وأضافت أن "الطرز المستقبلية الأخرى المقررة لمصنع نيسان في سندرلاند -الجيل القادم من جوك وقشقاي- لن تتأثر".

وقال جيانلوكا دي فيتشي، رئيس شركة نيسان في أوروبا :"في ظل تصنيع إكس-تريل بالفعل في اليابان ، يمكننا تقليل التكاليف الاستثمارية الأولية".

وأضاف فيتشي: "نقدر أن هذا سيكون مخيبا للآمال بالنسبة لفريقنا وشركائنا في المملكة المتحدة".

وقال: "في حين أننا اتخذنا هذا القرار لأسباب تجارية ، لا يساعد الغموض المستمر حول علاقة المملكة المتحدة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي شركات مثلنا على التخطيط للمستقبل".

وفي أعقاب تقارير نشرت أمس السبت عن أن نيسان تعتزم الإعلان عن التغيير، قالت جولي إليوت ،عضو حزب العمال في البرلمان البريطاني عن دائرة سندرلاند سنترال، إنه في حين أن الكثيرين يلقون باللوم في القرار على تراجع سوق مركبات الديزل، "لا يمكننا أن ننكر الدور الحتمي الذي لبريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) هنا".

وقالت اليوت في تغريدة على تويتر :"الغموض المستمر (حول بريكست) ، والحكومة الفوضوية. لا شيء من ذلك يفضي إلى تشجيع الاستثمار في هذا البلد".