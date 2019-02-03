10.29 مليار ريال أرباح مصرف الراجحي في العام 2018

أعلن الاستاذ عبدالله بن سليمان الراجحي رئيس مجلس ادارة مصرف الراجحي ان المصرف حقق ارباحا في العام الماضي 2018 م بلغت 10,297 مليون ريال، مقارنة مع ارباح بلغت 9,121 مليون ريال للعام السابق 2017 م، وبزيادة بلغت 12.9 % .

و قد ارتفع اجمالي دخل العمليات خلال العام بنسبة 8.9 % نتيجة ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة والاستثمار.

وأضاف أن النتائج المالية لعام 2018م أظهرت ارتفاع اجمالي الموجودات إلى 365,004 مليون بنسبة زيادة بلغت 6.4 %، في حين بلغ إجمالي الاصول التمويلية للمصرف 234,063 مليون ريال وبنسبة ارتفاع بلغت 0.23 %.

وأوضح الراجحي أن أرصدة العملاء ارتفعت لتصل الى 293,909 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 7.6%، كما بلغ معدل العائد على الموجودات وحقوق المساهمين % 2.91 و 19.74 % على التوالي، و اصبح ربح السهم خلال العام 6.34 ريال.

وكان المصرف اعلن أن مجلس الإدارة قرر التوصية الى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال من 16.25 مليار ريال إلى 25 مليار ريال بنسبة زيادة 53.8 % عبر منح 7 اسهم مجانية لكل 13 سهم مملوكة من خلال رسملة مبلغ 8,750 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة، كما أوصى الى الجمعية العامة العادية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام الجاري 2018 م قدرها 3.6 مليار ريال بواقع 2.25 ريال للسهم الواحد وبنسبة 22.5% من القيمة الاسمية للسهم وبذلك يبلغ صافي الارباح الموزعة لمساهمي المصرف للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م 6.9 مليار ريال سعودي، بواقع 4.25 ريال سعودي للسهم الواحد، وبما يعادل 42.50 % من القيمة الاسمية للسهم، وبنسبة زيادة بلغت 6.25 % عن العام 2017 م.

وقدم رئيس مجلس الادارة الشكر لعملاء المصرف الكرام لولائهم الدائم وثقتهم ولموظفي المصرف على جهودهم في تحقيق هذه النتائج.

واستعرض الراجحي بعض اهم انجازات المصرف خلال العام الماضي ومنها تدشين مجمع الراجحي للعمليات وتقنية المعلومات في حي النخيل بالرياض على مساحة تزيد على 25 الف متر مربع وبمسطحات بناء تبلغ نحو 70 الف متر مربع ويضم اكبر ثلاث مراكز من نوعها في المملكة للعمليات، والبيانات، ومركز النقد.

واشار الى ان المصرف استمر في تحقيق اهداف استراتيجية الموظفين بنجاح والتي تتماشى مع استراتيجية المصرف لعام 2020 م حيث تم خلال العام 2018 م إطلاق أكاديمية الراجحي التي تضم الاكاديمية المصرفية و أكاديمية القيادة، كما تم تطبيق الاحلال الوظيفي وإعداد خطط التطوير الشخصية للكفاءات السعودية لتحقيق نموذج قيادي مستديم الاستمرار في بناء القيادات السعودية الشابة عبر اطلاق النسخة الخامسة من برنامج تطوير الخريجين، مع الاستثمار في تطوير الكفاءات النسائية من خلال اطلاق النسخة الأولى من برنامج تطوير الخريجين للسيدات.

وفي قطاع مصرفية الشركات اوضح الرئيس انه تم اطلاق عدد من المنتجات في مجالات تمويل الشركات ، وتمويل التجارة ، و ادارة النقد و السيولة ، وتحقيق نمو في محفظة التمويل بصوره اكثر هيكليه مقارنة بالأعوام الماضية مع استمرار التوسع في البيع المتقاطع .

وواصل المصرف تميزه في مصرفية الأفراد حيث قدم المصرف 14 منتج جديد بميزات جديدة للرهن العقاري والتي ساعدت المصرف على تحقيق نسبة نمو بلغت 28% في محفظة العقار.

كما حافظ مصرف الراجحي على ريادته الرقمية وتفوقه في هذا المجال وطرح خلال العام 2018 م ولأول مرة في القطاع المصرفي خدمات ومنتجات جديدة عبر اجهزة الخدمة الذاتية التي يمتلك اكبر شبكة منها داخل المملكة مثل اصدار الشيك المصرفي آليا، وتحديث بيانات العميل بالبصمة اليا، وزيادة الاسواق التي يتعامل معها بتقنية "البلوكشين".

وزاد عدد الصرافات الآلية لتصل الى أكثر من 5000 جهاز صراف آلي، وأجهزة نقاط البيع لتتجاوز 84000 جهاز.