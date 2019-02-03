مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا عند مستوى 8526 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 33.24 نقطة ليقفل عند مستوى 8526.71 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.3 مليار ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 109 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 92 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 64 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 103 شركات على تراجع. وكانت أسهم شركات أنابيب السعودية, أنابيب, بدجت السعودية, حلواني إخوان, والمراعي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات صافولا, الأسمنت السعودي, الكابلات, أمانة للتأمين, والسعودي الفرنسي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.84% و 4.42%. فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, كيان السعودية, أنابيب السعودية، أنابيب, والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, الراجحي, دار الأركان, أنابيب السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة. كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 112.58 نقطة ليقفل عند مستوى 3168.87 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.7 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 108 آلاف سهم تقاسمتها 242 صفقة.