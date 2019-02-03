أرباح "السعودي للاستثمار" ترتفع 3% عند 1.46 مليار ريال في 2018

أعلن البنك السعودي للاستثمار ارتفاع أرباحه 3% في النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 31-12-2018 لتبلغ 1.459 مليار ريال مقارنة بـ 1.411 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجع البنك سبب الارتفاع في صافي الربح لارتفاع إجمالي ربح العمليات بنسبة 1.99% وذلك نتيجة الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، ودخل أتعاب خدمات بنكية، وأرباح تحويل عملات أجنبية. قابله انخفاض في توزيعات أرباح، والقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، و مكاسب استثمارات. من جانب آخر انخفضت مصاريف العمليات بنسبة 0.06% وذلك نتيجة انخفاض إيجار ومصاريف مباني، ومخصص انخفاض قيمة استثمارات. قابله ارتفاع في رواتب ومصاريف الموظفين، واستهلاك وإطفاء، ومصاريف عمومية وإدارية أخرى، ومخصص خسائر الائتمان.