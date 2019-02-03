"طيبة" تشتري أرضا في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة مقابل 210 مليون ريال

اعلنت شركة طيبة القابضة اليوم عن شراء قطعة أرض بالمنطقة المركزية في المدينة المنورة بمساحة قدرها 986 مترا مربعا من شركة راج الثانية المحدودة بقيمة إجمالية قدرها 210 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة لغرض استخدامها في مشاريع عقارية مستقبلية.

وكشفت الشركة في بيان نشره موقع تداول أنه تم سداد كامل المبلغ دفعة واحدة بعد أن تم إفراغ ملكية الأرض وبتمويل ذاتي من قبل طيبة، مشيرة إلى الأثر المالي لهذه الصفقة سوف ينعكس بزيادة بند (الممتلكات والمعدات والآلات) في القوائم المالية الموحدة للربع الأول من عام 2019م.

