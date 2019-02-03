زيادة رأسمال شركة أجا للصناعات الدوائية 33% إلى 200 مليون ريال

أعلنت الشركة الكيميائية السعودية عن زيادة رأس مال شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة إحدى الشركات التابعة والمملوكة للشركة الكيميائية السعودية من 150 ريال ليكون 200 مليون بنسبة زيادة33% وذلك لدعم مصنع شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة. وقد تم الوفاء بالزيادة في رأس المال بتحويل التمويل الذي قدمته الشركة الكيميائية السعودية للشركة التابعة نظام الشركات بإستخدام الحسابات الجارية بين الشركة الكيميائية السعودية وشركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة.
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