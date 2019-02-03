مثل التدخين.. أطعمة تؤدي إلى سرطان الرئة

عندما نسمع عن سرطان الرئة، يتبادر إلى الذهن سريعا تدخين السجائر كمسبب رئيسي، لكن العلماء وجدوا أيضا أن بعض الأغذية يمكن أن تؤدي إلى هذا المرض الخطير.

وأظهرت دراسات علمية صدرت حديثا، أن العادات الغذائية للفرد قد تسهم كذلك في فرص إصابته بسرطان الرئة بحسب سكاي نيوز .

وبخلاف التدخين، ربما لن يكون عليك الامتناع عن هذه الأطعمة تماما، ولكن عليك التخفيف منها قدر الإمكان، لتلافي زيادة خطر الإصابة بالمرض.

ومن هذه الأطعمة:

1. الدهون المشبعة: توجد هذه الدهون المشبعة في اللحوم المصنعة والشوكولاتة الداكنة والكريما الثقيلة.

وخلصت دراسة علمية بأن الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من الدهون المشبعة ضمن حميتهم الغذائية كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة من أولئك الذين كانوا يتناولون كميات أقل منها يومياً.

2.مكملات البيتا كاروتين المصنعة: وتوجد البيتا كاروتين بصورة طبيعية في الأطعمة ذات اللون البرتقالي أو الأصفر، مثل الجزر والفلفل والقرع والمانجا، كما أن لها فوائد على الصحة.

لكن المشكلة، حسب الباحثين، تكمن في تناول مكملات البيتا كاروتين المصنعة، إذ قد يكون لها تأثير سلبي على الأشخاص المدخنين وخاصة عند تناولها بشكل مفرط، فتزيد من فرصة إصابتهم بمرض السرطان.

وتناولت الدراسة تحديدً مكملات البيتا كاروتين المصنعة، لا الهيئة الطبيعية منه. وأصدر القائمون على الدراسة توصيات تحث بالحصول على البيتا كاروتينات من مصادرها الطبيعية، والابتعاد عن أي مصدر مصنع لها.

3. الكربوهيدرات المعالجة: وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون كميات أكبر من السكريات كانت فرص إصابتهم بسرطان الرئة أعلى من أولئك الذين كانوا يستهلكون السكر بكميات أقل.

4. اللحوم المشوية: أظهرت بعض الدراسات أن اللحوم المشوية بأنواعها قد تساهم في رفع الإصابة بالعديد من السرطانات مثل، سرطان البنكرياس، وسرطان الثدي.

فالدخان والأبخرة المتصاعدة من اللحوم المشوية أو المحترقة أثناء عمليات الشوي تحتوي على مواد مسرطنة قد تتسرب إلى اللحوم لتدخل إلى جسمك مع ما تتناوله منها بعد الانتهاء من عملية الشواء.

5. أطعمة ومشروبات تحتوي على الزرنيخ: قد يتواجد الزرنيخ بنسب متفاوتة في مياه الشرب إذا كانت ملوثة، وبعض العصائر المصنعة مثل عصير التفاح، والأرز،والمأكولات البحرية، والدواجن.

وخلصت دراسة صحية أن تلوث مياه الشرب في بنغلاديش قد أثر بشكل سلبي شديد على وظائف الرئة لديهم، بعد أن عثر الباحثون فيها على مادة الزرنيخ.