أنت هنا

أسواق الأسهم- السعودية

68 مليار ريال القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لشهر يناير 2019

الاقتصادية من الرياض

في نهاية شهر يناير 2019م أغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) عند مستوى   8,559.95 نقطة، مرتفعا 733.22  نقطة 9.37% مقارنة بإغلاق الشهر السابق. 

وقد كانت أعلى نقطة  إغلاق للمؤشر خلال الشهر في يوم 28/01/2019م عند مستوى 8,623.93  نقطة.

بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية شهر يناير 2019م،  2,025.36 مليار ريال أي ما يعادل        ( 540.10  مليار دولار أمريكي)، مسجلة ارتفاعا بلغت نســــبته 8.95% مقارنة بالشهر السابق.

بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لشهر يناير 2019م، 68.21 مليار ريال أي ما يعادل,  (18.19 مليار دولار أمريكي) وذلك بارتفاع  بلغت نســــبته 13.42% عن الشهر السابق.

وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة* لشهر يناير 2019م، 2.89 مليار ســــهم مقابل 2.55  مليار سهم تم تداولها خلال الشهر السابق، وذلك بارتفاع بلغت نســــبته 13.23%.

أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر يناير 2019م، فقد بلغ 2.47 مليون صفقة مقابـــل 2.36 مليون صفقة تم تنفيذها خلال شهر ديسمبر 2018م، وذلك بارتفاع بلغت نســــبته 4.65%.


 

إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من أسواق الأسهم- السعودية