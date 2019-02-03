68 مليار ريال القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لشهر يناير 2019

في نهاية شهر يناير 2019م أغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) عند مستوى 8,559.95 نقطة، مرتفعا 733.22 نقطة 9.37% مقارنة بإغلاق الشهر السابق.

وقد كانت أعلى نقطة إغلاق للمؤشر خلال الشهر في يوم 28/01/2019م عند مستوى 8,623.93 نقطة.

بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية شهر يناير 2019م، 2,025.36 مليار ريال أي ما يعادل ( 540.10 مليار دولار أمريكي)، مسجلة ارتفاعا بلغت نســــبته 8.95% مقارنة بالشهر السابق.

بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لشهر يناير 2019م، 68.21 مليار ريال أي ما يعادل, (18.19 مليار دولار أمريكي) وذلك بارتفاع بلغت نســــبته 13.42% عن الشهر السابق.

وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة* لشهر يناير 2019م، 2.89 مليار ســــهم مقابل 2.55 مليار سهم تم تداولها خلال الشهر السابق، وذلك بارتفاع بلغت نســــبته 13.23%.

أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر يناير 2019م، فقد بلغ 2.47 مليون صفقة مقابـــل 2.36 مليون صفقة تم تنفيذها خلال شهر ديسمبر 2018م، وذلك بارتفاع بلغت نســــبته 4.65%.



