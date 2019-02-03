أمانة للتأمين التعاوني تحدد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة

أعلنت شركة أمانة للتأمين التعاوني أن بداية فترة تداول حقوق الاولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة ستكون 1440-05-29 الموافق 2019-02-04، وعلى أن تكون نهاية فترة تداول الحقوق 1440-06-06 الموافق 2019-02-11 وتاريخ نهاية مرحلة الاكتتاب 1440-06-09 الموافق 2019-02-14 وفيما يتعلق بتفاصيل الطرح المتبقي فإنه يُسمح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهم في الاكتتاب (كلياً أو جزئياً) في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم، وأن تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة يكون وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد.