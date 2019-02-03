 "بدجت السعودية" تربح 169.9مليون ريال في 2018

ارتفع صافي الربح للشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية" إلى 169.9 مليون ريال خلال عام 2018 مقابل 149.5 مليون ريال خلال العام قبل السابق بنسبة 13%. ويعود السبب في ارتفاع صافي الربح إلى زيادة كفاءة التشغيل لأسطول الشركة مما أدى إلى تحقيق أفضل معدلات للاستخدام وبالتالي ارتفع معدل الإيراد لكل مركبة. وتسجيل إدارة الشركة لانخفاض قيمة استثمارات بإحدى الشركات الزميلة بمبلغ 14.9 مليون ريال سعودي لعام 2017م والذي تم تحميله على قائمة الدخل الموحدة ولم يتم تسجيل أي انخفاض بقيمة الاستثمارات بهذه الشركة خلال العام الحالي.

وأعلنت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2018م بنسبة 15 % من رأس المال (ما يعادل 1.5 ريال لكل سهم)