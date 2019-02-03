انخفاض أرباح البنك الفرنسي إلى 3.3 مليار ريال خلال 2018

انخفض صافي الربح للبنك السعودي الفرنسي إلى 3.3 مليار ريال خلال العام 2018م مقابل 3.5 مليار ريال خلال العام قبل السابق بنسبة 6.3%. وانخفاض صافي الدخل نتيجة ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 14.49%. يعود هذا الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي الى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان ومخصصات خسائر الموجودات المالية الأخرى وقوبل ذلك جزئياً بانخفاض المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ورواتب ومصاريف الموظفين ومصاريف الإيجار والمباني والاستهلاك والإطفاء ومصاريف العمليات الأخرى.