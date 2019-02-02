مهرجان "التعاون الإسلامي" بدار الأوبرا المصرية يكرم شخصيات إسلامية.. أبرزها حاكم الشارقة ومفتي القوقاز

يكرم مهرجان "التعاون الإسلامي" بدار الأوبرا المصرية عددا من الشخصيات الإسلامية البارزة ذات التأثير العالمي والإسلامي، وأبرز تلك الشخصيات حاكم الشارقة ومفتي القوقاز.

ويأتي حفل الافتتاح الذي يبدأ الثلاثاء المقبل، ويستمر خمسة أيام، ضمن مبادرة تضاف إلى أنشطة المهرجان، لإعطاء لفتة إيجابية للجهود الكبيرة، التي يقوم بها أصحاب هذا التكريم.



ومن أبرز الشخصيات المكرمة، الشيخ سلطان القاسمي، حاكم الشارقة في الإمارات، الذي عُرف بقيادته حركة التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية في إمارة الشارقة، كما وفر مصادر لتشجيع التفاعل والحوار الثقافي على الصعد المحلية والإقليمية والدولية بين الشعوب كافة.

وسيكرم المهرجان الدكتور نزار بن عبيد مدني، الذي شغل منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي منذ 2005 حتى 2018، والذي يعد أحد أعمدة الدبلوماسية السعودية، عدا عن كونه شخصية مرموقة، حيث تقلد عدة مناصب بوزارة الخارجية السعودية منذ أن التحق بها في عام 1965.

كما تهدف منظمة التعاون الإسلامي من خلال مهرجانها إلى تكريم فوفور أدجوافي سيكا كابوري، السيدة الأولى في بوركينا فاسو، حيث اشتهرت على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي بمكافحة كل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة ضمن جهود متكاملة لتمكين المرأة.

كما يتم تكريم الشيخ شكر باشازاده المفتي العام للقوقاز، التي تشمل أذربيجان وجورجيا وداغستان وكاباردينو – بالكاريا وإنغوشيا والشيشان، وقرة تشاي – تشيركيسيا وأديجيا، وهي جمهوريات سابقة في الاتحاد السوفييتي السابق وبعضها في الاتحاد الروسي الحالي.



وأدرج اسم الشيخ شكر باشازاده في 21 نوفمبر 2009، في كتاب المسلمين الأكثر تأثيرا في العالم والبالغ عددهم 500 شخصية مسلمة.

كما سيتم تكريم الشاعر المصري الكبير فاروق جويدة، واحد من أبرز الشعراء في مسيرة الشعر العربي المعاصر وصاحب تجربة شعرية ثرية لها خصوصيتها وتميزها.