الهاجري والدامر يفوزان بجوائز مزاين الصقور في مهرجان الملك عبدالعزيز

حصل الصقار خالد ناصر الهاجري والصقار سلطان فهد الدامر مساء اليوم على جوائز مسابقة مزاين الصقور المخصصة لفئات" الجير بيور فرخ " و " الجير بيور قرناس " ، سعوديين - دولية مفتوحة - ، وذلك في ختام مسابقات المزاين ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور التي ينظمها نادي الصقور السعودي ، في ملهم شمال مدينة الرياض .

وفي فئة " الجير بيور فرخ " توج الصقار خالد ناصر الهاجري بالثلاثة مراكز الأولى ، وفي فئة " الجير بيور قرناس " توج الصقار سلطان فهد الدامر بالمركز الأول ، وتوج الصقار ضحي علي المنصوري بالمركزين الثاني والثالث .

يذكر أن مسابقة المزاين التي خصص لها جوائز مالية بلغت 3 ملايين ريال سعودي إحدى أهم المسابقات التي تحظى باهتمام واسع، ويشارك فيها عدد كبير من الصقارين، حيث يتم ترشيح الصقر الأجمل من قبل لجنة التحكيم ، ووفق معايير ومواصفات محددة تتضمن الجانب الجمالي للصقر بشكل

عام ، من حيث تناسق الطول واللون ومكونات الجسم بشكل يمنح الصقر الصفة الجمالية التي تميزه عن باقي الصقور من نفس الفئة ، وأجزاء الطير، من الرأس، الأرجل، والمخالب، والمنقار، والعيون، فضلاً عن اللون الخاص بالطير ودقة الريش واصطفافه ، ويضع كل حكم من حكام البطولة، الدرجة التي يراها مناسبة لكل جزء من الطير ، لتكون النتيجة النهائية التي تمنح الصقر الرتبة التي يستحقها.