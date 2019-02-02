العراق والأردن يتوصلان لاتفاق بشأن تجارة النفط والسلع

توصل العراق والأردن اليوم السبت إلى اتفاق بشأن تجارة النفط والسلع خلال اجتماع بين رئيسي وزراء البلدين على الحدود العراقية الأردنية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الأردني في بيان إن العراق سيبيع بموجب الاتفاق عشرة آلاف برميل من النفط يوميا للأردن بسعر خاص، على أن يتم نقل الكميات على متن ناقلات من حقول كركوك النفطية.

ولم يتطرق البيان إلى السعر أو موعد تصدير النفط.

وذكر البيان أن السلع العراقية التي يجري استيرادها عبر ميناء العقبة الأردني المطل على البحر الأحمر ستحظى في الوقت ذاته برسوم تفضيلية.

وأتم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الاتفاق خلال اجتماع مع نظيره الأردني عمر الرزاز. وكان عبد المهدي قال يوم الثلاثاء إن الاتفاق على وشك أن يتم إبرامه.

وظل ميناء العقبة الواقع في الطرف الشمالي للبحر الأحمر لزمن طويل مسارا لنقل الواردات والصادرات العراقية، بينما تعتمد عمان منذ فترة طويلة على الخام العراقي.

وقال مكتب الرزاز أيضا إن الأردن سيشرع في تصدير الكهرباء للعراق خلال العامين القادمين.

