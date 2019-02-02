توقعات بتراجع إنتاج النفط الفنزويلي بواقع 18 % جراء العقوبات الأمريكية

ذكرت محللة بشركة "وود ماكنزي" العالمية للاستشارات في مجال الطاقة، أن إنتاج فنزويلا من النفط من المرجح أن يتراجع بنسبة 18 بالمئة لنحو 900 ألف برميل يوميا جراء الضغط الناتج من العقوبات الأمريكية وقلة المواد للعمال، مقارنة بالإنتاج الحالي الذي يقدر بـ1ر1 مليون برميل يوميا.

وقالت لويز هيتل المحللة بالشركة ،التي اتعرف اختصارا باسم "وود ماك" في رسالة بالبريد الإلكتروني بتاريخ اليوم السبت، إن الإعفاءات سوف تسهل الأثر الكامل للعقوبات حتى انتهائها.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن إلينا نيكولوفا، وهي محللة معنية بشؤون أمريكا اللاتينية، في نفس الشركة، إن الإذعان للعقوبات سوف يخلق فراغا نظرا لأن الشركات الدولية تغادر البلاد.

وقال اكسشل كاسترو محلل آخر بشركة "وود ماك" إن نقص البنزين داخل فنزويلا من المرجح أن يزداد وسط مخزون محدود وانعدام مكونات الخلط