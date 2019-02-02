أنت هنا

أحداث في صور

صقارو الإمارات يحصدون المراكز الأولى في مهرجان الملك عبدالعزيز

واس

حصد صقارو دولة الإمارات العربية المتحدة جوائز المراكز الأولى ، في الأشواط الدولية المفتوحة لمسابقة الملواح " الدعو" 400 متر، ضمن مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الأولى ، المقام في ملهم شمال مدينة الرياض .
 

إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من أحداث في صور