صقارو الإمارات يحصدون المراكز الأولى في مهرجان الملك عبدالعزيز

حصد صقارو دولة الإمارات العربية المتحدة جوائز المراكز الأولى ، في الأشواط الدولية المفتوحة لمسابقة الملواح " الدعو" 400 متر، ضمن مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الأولى ، المقام في ملهم شمال مدينة الرياض .

