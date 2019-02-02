إنتاج روسيا النفطي يهبط في يناير دون تحقيق الخفض المستهدف في اتفاق عالمي

أظهرت بيانات من وزارة الطاقة اليوم السبت أن إنتاج روسيا من النفط بلغ 11.38 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني، بانخفاض قدره 35 ألف برميل يوميا عن مستوى أكتوبر تشرين الأول 2018، المرجع الأساسي لاتفاق عالمي بشأن خفض الإنتاج.

وبذلك لم تحقق روسيا مستوى خفض الإنتاج المستهدف. ويقابل هذا مستوى إنتاج بلغ 11.45 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول، وهو مستوى قياسي شهري مرتفع. وبالطن، بلغ حجم الإنتاج 48.113 مليون مقارنة مع 48.442 مليون في ديسمبر كانون الأول.

وهبطت صادرات روسيا النفطية عبر خطوط الأنابيب في يناير كانون الثاني إلى 4.313 مليون برميل يوميا من 4.496 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول.

وخفضت روسنفت، أكبر شركة منتجة للنفط في العالم من حيث الإمدادات، حجم إنتاجها 0.1 بالمئة الشهر الماضي مقارنة مع ديسمبر كانون الأول. وخفضت لوك أويل، ثاني أكبر شركة روسية منتجة للنفط، إمداداتها بنسبة 0.8 بالمئة.