"أبل" تعتذر عن الثغرة الأمنية في "فيس تايم" وتعلن موعد إصلاحها

قدمت شركة أبل العملاقة الأمريكية للتكنولوجيا اعتذارا بسبب عيب كبير في أجهزة أيفون يسمح للمتصلين بالوصول إلى الميكروفون والكاميرا الأمامية لجهاز أيفون الخاص بمتلقي المكالمة قبل أن يرد على الهاتف. واكتشف جرانت طومسون 14 عاما في ولاية أريزونا، هذا العيب الذي يستطيع أن يحول أجهزة أيفون إلى أجهزة تنصت باستخدام برنامج "فيس تايم" الخاص بأبل للمحادثات الصوتية والمصورة.

وقالت أبل في بيان: "نحن نعتذر بشدة لعملائنا الذين تضرروا، وكل من يتخوف بشأن هذه المسألة الأمنية. ونقدر صبر الجميع ونحن ننتهي من هذه العملية"، مضيفة أنه من المقرر أن يتم طرح إصلاح هذا العيب الأسبوع المقبل. وأضافت أبل: "نشكر أسرة طومسون للإبلاغ عن العيب".

وتتعرض الشركة لاتهامات بعدم التجاوب بشكل سريع للعيب ولمحاولة أسرة طومسون لإخطارها بذلك.

وقالت أبل إنها تعاملت "بشكل سريع" وأنها "ملتزمة بتحسين العملية التي من خلالها نستقبل ونصعد تلك التقارير من أجل أن تصل للأفراد المناسبين بأسرع وقت ممكن".

وجاءت فضيحة "فيس تايم" بعدما أعلنت أبل يوم الثلاثاء تراجعا في الأرباح والإيرادات في الربع الثاني ما يعكس تباطؤا في مبيعات أيفون في الصين.