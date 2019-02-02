"أدنوك" ترسي أول منطقة برية لاستكشاف النفط والغاز على شركة أمريكية

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم عن توقيع عقد مع شركة أوكسيدنتال بتروليوم، ومقرها الولايات المتحدة، لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز في منطقة برية تعرف باسم (المنطقة البرية رقم 3). وسيكون لشركة أوكسيدنتال حق امتياز مدته 35 عاما وستستثمر 244 مليون دولار خلال مرحلة التنقيب في المنطقة التي تقع على 5782 كيلومترا مربعا في الظفرة بإمارة أبوظبي.