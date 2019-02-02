لأسباب سياسية.. ميركل تغلق حسابها على فيسبوك

تعتزم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إغلاق صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد تركها قيادة حزب- يمين الوسط- الرئيسي في البلاد الذي تقوده.

أدلت ميركل بتصريحها عبر تسجيل مصور الجمعة عبر حسابها على موقع فيس بوك التي تحظى بما يزيد على 2.5 مليون متابع بحسب سكاي نيوز .

وقالت ميركل إنها سوف تغلق صفحتها الشخصية لأنها لم تعد تقود حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي.

وتولت أنغريت كرامب كارنباور حليفة ميركل المنصب خلفا لها في ديسمبر.

دعت ميركل متابعيها إلى "مواصلة متابعة أعمالها كمستشارة " عبر صفحة الحكومة على فيسبوك و تصريحات المستشارة عبر إنستغرام".