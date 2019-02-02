أمريكا تستعد لكارثة أخرى بعد موجة الصقيع القاتلة

عبر مسؤول أميركي عن خشيته من فيضانات خطرة، قد تؤدي إلى كوارث بعد الانحسار المنتظر لموجة الصقيع التي تجمدت منها عدة ولايات أميركية هذا الأسبوع.

وبدأت موجة صقيع التي صحبتها رياح شديدة البرودة، والقادمة من القطب الشمالي وأودت بأكثر من 20 شخصاً في الولايات المتّحدة، الانحسار الجمعة، وهو ما يُخفّف وطأتها على عشرات الولايات حيث انخفضت درجات الحرارة إلى مستويات قياسيّة بحسب سكاي نيوز .

ويتوقّع خبراء الأرصاد درجات حرارة ربيعيّة في نهاية هذا الأسبوع.وضربت "كتلة هواء قطبيّة غير مسبوقة" السّهول الشماليّة ومنطقة البحيرات الكبرى وأعالي مناطق وسط غرب الولايات المتّحدة، ما أدّى إلى درجات متدنّية جداً راوحت بين 34 و51 درجة مئويّة تحت الصفر.وغطّى الجليد نهراً يجري في وسط شيكاغو، ونصف مساحة البحيرات الكبرى، فيما تجمّدت مياه شلالات نياغرا الشهيرة.

وذكر الإعلام الأميركي أنّ 21 شخصاً لقوا حتفهم متأثّرين بدرجات الحرارة المتدنّية، بعد أن ضربت العاصفة الثلجيّة وسط غرب البلاد هذا الأسبوع، خصوصاً مع تراجع درجات الحرارة بشكل قياسي الأربعاء والخميس.وقال مركز الأرصاد الجوّية الوطني، إنّ درجات الحرارة "واصلت الانخفاض" الجمعة.

وقال خبير الأرصاد الجوّية جيف ماسترز لوكالة فرانس برس "في بعض مناطق الغرب الأوسط، سيكون التأرجح المقبل لدرجات الحرارة مائلاً نحو الدفء في فترة زمنيّة قصيرة".وفي شمال غرب مينيسوتا، انخفضت درجات الحرارة إلى 53 مئوية تحت الصفر وإلى 51 في ويسكونسن و58 تحت الصفر في إيلينوي.

لكنّ درجات الحرارة ستصبح أكثر اعتدالاً بحلول الإثنين، إذ يُتوقّع وصولها إلى 10 درجات مئوية.

وقالت محطة تلفزيون "دبليو اي في بي" المحلية، إنّ مسؤولين عبّروا عن قلقهم من أنّ ذوبان الثلوج في منطقة شلالات نياغارا قد يرفع منسوب المياه.