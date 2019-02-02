ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار سد بالبرازيل إلى 115 قتيلا و248 مفقودا

ارتفع عدد ضحايا كارثة برومادينيو إلى 115 قتيلاً و248 مفقوداً، إثر انهيار سد في جنوب شرق البرازيل في 25 يناير، وفق ما ذكرت السلطات.

وقال اللفتنانت كولونيل فلافيو غودينيو، المتحدّث باسم الدّفاع المدني في ولاية ميناس جيرايس، إنّ هناك حالياً "248 مفقوداً، 115 قتيلاً"، لافتاً إلى أنّه تمّ التعرّف إلى 71 جثة.

وكانت الحصيلة الخميس 110 قتلى، فضلاً عن 238 مفقوداً.

ووقعت الكارثة في 25 يناير، عندما تسبّب انزلاق للتّربة بانهيار السدّ في منجم للحديد الخام قرب مدينة بيلو أوريزونتي عاصمة ولاية ميناس جيرايس.

وكانت ولاية ميناس جيرايس تضرّرت في العام 2015 جرّاء انهيار سدّ منجميّ آخر قريب من ماريانا التي تبعد 120 كلم من برومادينيو، وأسفر عن 19 قتيلاً وتسبّب بكارثة بيئيّة غير مسبوقة في البلاد.