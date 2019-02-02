ولاية كوينزلاند الأسترالية تواجه فيضانات قوية وأمطارا غزيرة

من المتوقع أن تزداد حدة الفيضانات التي تضرب جزءا من ولاية كوينزلاند في شرق أستراليا حيث حذر مكتب الأرصاد الجوية في البلاد اليوم من هطول المزيد من الأمطار الغزيرة في المنطقة.

وقال متحدث باسم مكتب الأرصاد الجوية إن بعض السكان تم إجلاؤهم بالفعل بعد أيام من الأمطار الموسمية التي ضربت المنطقة المحيطة بمدينة تاونزفيل الساحلية في شمال الولاية.

ولم يحدد آدم بلازاك أحد خبراء التوقعات الجوية بالمكتب عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم لكنه أضاف أن بعض المناطق وصلت إلى مستويات فيضان "كبيرة".

وقال "عادة ما يستمر هذا الاندفاع الموسمي لأيام قلائل لكن هذا الفيضان مستمر منذ أكثر من أسبوع ومن المتوقع أن يستمر بضعة أيام أخرى أيضا".

ومن المتوقع أن يتراوح منسوب الأمطار بين 150 و200 ملليمترا عبر تاونزفيل اليوم وهو ما يعادل متوسط هطول الأمطار في الشهر.

وأصدرت السلطات المحلية عددا من التحذيرات من الفيضانات صباح السبت وطلبت من السكان تجنب استخدام الطرق والتفكير في الانتقال إلى مناطق أكثر ارتفاعا اذا تدهورت الأوضاع.

وعلى النقيض من ذلك، قال مسؤولو الإطفاء إن حرائق الغابات في ولاية تسمانيا في جنوب البلاد أتت على أكثر من 462087 فدانا من الأراضي.

وقالت ادارة الاطفاء في تسمانيا في بيان يوم الجمعة إن نحو 600 فرد يعملون على احتواء الحرائق التي تستعر بعضها منذ أسابيع ودمرت بعض المنازل.

وشهدت أستراليا أكثر شهر لها سخونة على الإطلاق في يناير الماضي ومن المتوقع استمرار هذه الظروف القاسية حتى شهر أبريل . وأدى هذا الطقس الحار إلى انقطاع الكهرباء في بعض المناطق وأدى أيضا إلى ارتفاع أسعار الكهرباء.