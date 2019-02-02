مزاد على سيارة رئيس دولة يفشل في جذب المشترين

حكم نيكولاي تشاوشيسكو رومانيا بقبضة حديدية ما يقرب من ربع قرن، وكانت سلطات الضرائب تأمل أن تؤدي شهرة الديكتاتور الشيوعي الراحل دورا في بيع إحدى سياراته.

لكن أحدا لم يتقدم لمزاد أقيم أمس الأول لبيع سيارة صنعت له خصيصا عام 1977، ويكسو مقاعدها جلد فاخر، وتعلو سقفها فتحة كهربائية.

وحددت الضرائب بحسب "رويترز"، مبلغ 137500 ليو "33355 دولارا"؛ لفتح المزاد على السيارة، وهي من طراز أرو 304، لكنها لم تُروّج للمزاد بما يكفي.

والسيارة واحدة من أسطول يضم ما يصل إلى ست سيارات صنعتها شركة أرو كامبولونج الوطنية لصناعة السيارات حينذاك خصيصا لتشاوشيسكو. وتوجد تلك السيارات حاليا في مرأب على مشارف بوخارست، وكان تشاوشيسكو يستخدم السيارة في رحلات الصيد والزيارات الرسمية.