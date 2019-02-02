بعوضة تقعد رجلا 5 أعوام وتصيبه بداء الفيل

فقد رجل باكستاني أي فرصة في الحركة وترْك سريره بعد خمس سنوات من تعرضه للسعة بعوضة أصابته بداء الفيل. وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن شهيد حسين من إقليم السند، لاحظ قبل خمس سنوات ولأول مرة، أن ساقيه بدأتا بالتورم، وبات يشعر بألم حاد.

وتجاهل الرجل في البداية هذه الأعراض، لكن ساقيه تضخمتا لدرجة أنه اضطر إلى زيارة عيادة الطبيب.

وشخَّص الأطباء حالة حسين بداء الفيل المرض الذي يؤدي إلى تضخم أجزاء معينة من الجسم، بسبب التهاب الأوعية الليمفاوية، وعدم تدفق السائل الليمفاوي داخلها طبيعيا.

وعلى الرغم من أن العائلة أنفقت كل مدخراتها لعلاج حسين، إلا أن الأطباء المحليين لم يستطيعوا مساعدته. ونصح الأطباء حسين بالتوجه إلى العاصمة، لكنه لا يستطيع تحمل نفقات الرحلة للعلاج؛ لأن العائلة أنفقت كل ما لديها، وأصبح عاطلا عن العمل؛ لعدم قدرته على الحركة.

وبلغ المرض بحسين حالة متقدمة، وأصبح وزن قدميه 50 كيلوجراما، ومحيط كل منهما 88 سنتيمترا؛ لذلك لجأ إلى السلطات طلبا للمساعدة، ولم يتلق أي رد.

وغالبا ما يُصاب المرء بداء الفيل بعد إصابته بالديدان الخيطية، عندما تدخل الطفيليات إلى جسم الإنسان من خلال لسعة بعوضة.