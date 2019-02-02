فنانان يقدمان تذاكر لحفلاتهما مدى الحياة مقابل اتباع حمية

قدمت بيونسيه النجمة الأمريكية وجاي زي زوجها نجم عالم الموسيقى لجمهورهما فرصة الفوز بتذاكر مجانية لحفلاتهما مدى الحياة مقابل اتباع حمية نباتية في الأساس لمدة شهر.
وأعلنت بيونسيه المسابقة لمتابعيها على "إنستجرام"، وعددهم 123 مليونا، دعما لمشروع "جرين برنت"، الذي يشجع الناس على الحد من الإضرار بالبيئة بتناول وجبات نباتية. وتعهدت بيونسيه بتناول وجبات إفطار أساسها نباتي، وبعدم تناول أي وجبات بها لحوم في أيام الإثنين، بينما وعد زوجها جاي زي بتناول وجبتين نباتيتين في الأساس يوميا، وذلك بحسب "رويترز".
والمشروع من بنات أفكار ماركو بورجس مدرب بيونسيه الشخصي، الذي نشر كتابه الخطة الخضراء "جرين برنت" في كانون الأول (ديسمبر)، الذي يشرح فيه حميته النباتية وخطته لممارسة التمارين. وكتب النجمان الغنائيان مقدمة الكتاب. كانت دراسة نشرتها دورية ساينس في حزيران (يونيو) الماضي، قد خلصت إلى أن تجنب اللحوم ومنتجات الألبان سيقطع أكبر شوط في الحد من الأثر البيئي على الكوكب؛ نتيجة تقليل الانبعاثات الناجمة عن الحيوانات وتصنيع الأغذية والنقل.
ووفقا لقواعد المسابقة، سيحصل الفائز على تذكرتين لحفل واحد سنويا ضمن جولات بيونسيه أو جاي زي الغنائية أو جولاتهما معا على مدى 30 عاما.
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