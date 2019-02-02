«شتاء طنطورة» .. 237 فارسا يتنافسون في كأس خادم الحرمين للقدرة والتحمل

تستضيف محافظة العلا اليوم سباق كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل ضمن فعاليات ملتقى الفرسان من خلال مهرجان شتاء طنطورة، الذي سيشهد مشاركة 237 من أفضل الفرسان في العالم. والسباق ينظم بالشراكة بين الاتحاد السعودي للفروسية والهيئة الملكية لمحافظة العلا.

المنافسة التي تبلغ جوائزها 15 مليون ريال "أكبر سباق للقدرة والتحمل من حيث القيمة في العالم" ستكون على مسافة 120 كيلو مترا مقسمة على أربعة أشواط وستستغرق ثماني ساعات ويشارك فيها فرسان من 12 دولة.

أوضح الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أن الهيئة تحظى من خلال مهرجان شتاء طنطورة بمتابعة مباشرة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، لإبراز مكانة الجوهرة الأثرية وتاريخها، وإدراجها ضمن الوجهات العالمية الأكثر تألقا للسياحة والأكثر جذبا للاستثمار وتوفير فرص العمل لشباب وشابات محافظة العلا.

وستُوزع جوائز كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل على المتسابقين وفقا للترتيب التالي: سيحصل صاحب المركز الأول على 900 ألف ريال سعودي وسيارة "رينج روفر"، وسيحصل كل من صاحبي المركزين الثاني والثالث على 650 ألف ريال وسيارة "جاكوار" F-Pace، وسيحصل كل من أصحاب المراكز من الرابع إلى العاشر على 400 ألف ريال سعودي، وسيحصل كل من أصحاب المراكز من 11 إلى 100 على 100 ألف ريال سعودي.

وبهذه المناسبة قال ستيفان شازل قائد الفريق الفرنسي "إن الفرسان الفرنسيين يستحقون خوض هذه التجربة الرائعة في مدينة العلا. ونتمنى أن يكون ملتقى الفرسان حدثا سنويا".

في السياق نفسه ذكر الحساب الرسمي لمهرجان شتاء طنطورة على "تويتر" أن الفارس نواف الشمري البالغ من العمر 15 عاما سيكون أصغر المشاركين بصحبة حصانه "جبل علي" في ملتقى الفرسان. وذكر الحساب أن نواف من فرسان الخرج وشارك في عدد من السباقات التأهيلية المحلية والدولية من فئة النجمة الواحدة.

من جانب آخر، انطلقت أمس فعاليات مهرجان المناطيد التي تتيح للزوار اختيار رحلة التحليق الحر بالمنطاد، وتمكنوا كذلك من التجول الجوي فوق محافظة العلا لمسافة سبعة كيلو مترات على ارتفاع 200 متر. ومنح "مهرجان المناطيد"، زواره فرصة مشاهدة عجائب العلا وكنوزها من السماء من منظور جديد، ضمن برامج وأنشطة وفعاليات "شتاء طنطورة" الثقافية والفنية والرياضية والطبيعية.

ويعد "مهرجان المناطيد" الذي يقام لأول مرة في العلا خلال الفترة من 1 إلى 9 شباط (فبراير) الجاري، فرصة لمشاهدة كنوز العلا الأثرية والبلدة القديمة وما حولها من معالم، من خلال المناطيد التي تتزين بها سماء المحافظة مشكّلة لوحة فنية زاهية.

على صعيد الحفلات الغنائية في مهرجان شتاء طنطورة، أحيا أندريا بوتشيلي الفنان الأوبرالي الإيطالي أمس أمسية غنائية على مسرح مرايا.

ومن خلال الحفل قدم بوتشيلي أفضل أغانيه التي عرف بها منذ انطلاقته في بداية التسعينيات الميلادية التي تميزت بإحساسه المرهف، وعذوبة وانسيابية صوته التي عرف بها من خلال مشواره الفني. يذكر أن اللجنة المنظمة لمهرجان شتاء طنطورة أعلنت تمديد فعاليات المهرجان حتى 23 شباط (فبراير) الجاري، لتشمل مزيدا من الفعاليات الفنية والسياحية، حيث تم الإعلان عن حفل غنائي يجمع الفنانَيْن إلهام المدفعي وكاظم الساهر في 15 شباط (فبراير)، وحفل آخر للفنانين راشد الماجد وماجد المهندس في 22 شباط (فبراير).