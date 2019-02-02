«التعليم» تضع خطة لتنافس الطلاب في اختبارات «تيمس» العالمية

وضعت وزارة التعليم خطة للمشاركة في برنامج التوجهات الدولية في الرياضيات والعلوم (TIMSS) للعام الجاري 2019، وذلك لخوض المنافسة الدولية مع الدول المتقدمة، لتحسن الممارسات المتعلقة بتعليم العلوم والرياضيات وتعلمها، ولتقليص الفجوة في نتائج الـدورة السـابقة التي نظمت في 2015.

وعلمت "الاقتصادية" أن الوزارة دعت إدارات التعليم إلى وضع خطة لإشراك الطلاب والطالبات في هذه المنافسة، التي ستنطلق في شهر نيسان (أبريل) المقبل"، وذلك لتعزيز الانتماء الوطني لأبنائها، وأنهـم قادرون علـى المنافسة وإحداث التغير المنشود، واستثمار التدابر، التي يتم العمل عليهـا في هـذا المجال.

وعملت وزارة التعليم علـى إعداد أدلة اختبارات TIMSS لمادتي العلوم والرياضيات للوسط التعليمي والتربوي، للمساعدة علـى نشـر ثقافـة الاختبـارات والمقاييس الدولية، وتهيئـة الميـدان التربـوي لتطبيقها، وبخاصة الاختبارات المتعلقة بالاتجاهات العالمية في التحصيل الدراسي للرياضيات والعلوم، لتنمية الوعي بأهميتها في تطوير عمليات التعليم والتعلم، وإلى بناء القدرات الوطنية المتمكنة من تطوير الأطر العامة لهذه الأدوات وإعداد بنودها الاختبارية.

وتعمل الوزارة على التحقق من صحة ممارستنا الحالية في مجال تدريس العلوم والرياضيات، قياسا على أفضل التطبيقات للمؤسسات العالمية في هذا المجال، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء التربوي وتجويد مخرجاته، وتعزيز القدرة التنافسية للتعليم العام في المملكة في ضوء متطلبات القـرن الـ21.

وأكد الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم، أهمية تحفيز الشباب نحو تحقيق نتائج مشرفة في اختبارات TIMSS KS. وقال في تغريدة له "وصول أبنائنا وبناتنا إلى تحقيق نتائج مشرفة في اختبارات #TIMSS_KSA مسؤولية وطنية".

وأضاف "جميعنا شركاء في العمل على تحقيقها، لأن ما تبذله الدولة وإمكانات المعلمين والمعلمات تستحق أن تجعل نظامنا التعليمي ونواتجه في تصنيف أفضل".