قَطَع دابـِـرَهم

هذا القول بموجب التركيب والمجاز كناية والمراد أفناهم عن آخرهم وهذا التعبير مأخوذ من القرآن الكريم، قال الله تعالى: "فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" سورة الأنعام، آية (45).
ومعنى (فَقُطِعَ دَابـِرُ الْقَوْمِ... إلخ) كما في كتب التفسير أي فاستؤصِلَ القوم عن آخرهم فلم يُتْرَك منهم أحد إلاَّ أُهْلِكَ.
و(الدابـِر): الآخر – ثم صار قولهم: (قَطَعَ دَابـِرَهم) تعبيرا اصطلاحيّا بلاغيّا جرى مجرى المثل وشاع استعمال بمعنى الهلاك وقَتْلِ من تَبَقَّىَ منهم فهو مجاز مُرْسل لأنــَّه تعبير بالجزء عن الكلّ.
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