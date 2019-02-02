«مسك الخيرية» تطلق مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال

انطلقت أمس في محافظة جدة مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال EWC وهي المسابقة التي تنظمها مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية" وشبكة ريادة الأعمال العالمية GEN في أكثر من 100 بلد يتوقع أن يشارك فيها ما يصل إلى 100 ألف رائد أعمال من حول العالم. وجرى الإطلاق الرسمي للمسابقة أمس في نادي رويال جرينز الريفي للجولف في جدة الذي يستضيف البطولة السعودية الدولية الأولى للجولف في الفترة من 31 يناير إلى 3 فبراير، حيث يمكن للزوار المهتمين بـEWC استكشاف متاهة ريادة الأعمال، وهي تجربة جرى تصميمها لاختبار مهارات تنظيم المشاريع لدى الزائرين أثناء تعلمهم مزيدا عن المسابقة.

تجمع المسابقة بين منافسة واسعة النطاق، وتهدف إلى تشجيع رواد الأعمال بدءاً من مرحلة الفكرة إلى مرحلة النمو، مع برنامج تسريع افتراضي لمساعدة جميع المشاركين على إطلاق مشاريعهم وتعزيزها وتوسيع نطاقها، حيث سيتم إرشاد المشاركين خلال أربع مراحل مختلفة خلال عام 2019.

وتتضمن المرحلة الأولى تقديم سلسلة من فرص التعليم والتدريب الافتراضي، فيما تشهد المرحلة الثانية مسابقات محلية في جميع الدول المشاركة لاختيار الفائزين المرشحين للمرحلة الثالثة حيث سيحصلون على جلسات تدريب افتراضية ومتقدمة وإرشاد شخصي لتطوير تجاربهم، وصولاً إلى اختيار رواد الأعمال الذين سيتم ترشيحهم للنهائي العالمي خلال منتدى مسك العالمي في الرياض يوم 12 نوفمبر المقبل، حيث يمكن للفائزين الحصول على دعم كامل لشركاتهم والحصول على جوائز بملايين الدولار.

وقالت شيماء حميد الدين المدير التنفيذي لمنتدى مسك العالمي: "نطلق اليوم برنامجًا عالميًا لمساعدة قادة الأعمال في تحقيق مستقبل أفضل لأحلامهم، وستساعد المسابقة المتنافسين الناجحين على تقييم نماذج أعمالهم وتسريع نمو شركاتهم الناشئة".