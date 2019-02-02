موسلين .. المغادر الـ 12

قد يكون الصربي سلافوليوب موسلين مدرب فريق الفيحاء المدرب رقم 12 الذي يغادر دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين والمدرب الثاني للفريق هذا الموسم بعد الأرجنتيني جوستافو كوستاس الذي أقيل في الـ 15 من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وغادر الدوري منذ انطلاقه 11 مدربا آخرهم البرتغالي جورجي خيسوس، حيث أقيل أو استقال كل من: الأوروجوياني دانييل كارينيو مدرب النصر، البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الوحدة، الأوروجوياني ليوناردو راموس مدرب الاتفاق، البلجيكي مريشا ريدنك مدرب الفيصلي، الصربي ألكسندر ستانوجيفيتش مدرب القادسية، البلجيكي فرانكي فيركاوترين مدرب الباطن، الأرجنتيني رامون دياز مدرب الاتحاد، والباراجوياني فرانسيسكو أرسي مدرب أحد.

وأسرت مصادر خاصة أن مواجهة الفيحاء أمام القادسية اليوم ضمن الجولة الـ 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ستكون الأخيرة للمدرب الصربي بسبب نتائج الفريق الأخيرة ووقوعه في دائرة الخطر للفرق المهددة لمغادرة الدوري للدرجة الأدنى.

ويحتل الفريق المركز الـ 14 برصيد 15 نقطة، حيث حقق ثلاثة انتصارات ومثلها تعادلات منذ تسلمه الفريق، كما ودع الفيحاء بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ 16 على يد النصر بنتيجة ثقيلة قوامها ستة أهداف نظيفة.

وأوضحت المصادر أن التونسي ناصيف البياوي الأقرب لخلافة موسلين، حيث ترغب إدارة النادي بقيادة سعود الشلهوب منحه كامل الصلاحيات لخبرته في الدوري.