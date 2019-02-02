موسلين .. المغادر الـ 12

قد يكون الصربي سلافوليوب موسلين مدرب فريق الفيحاء المدرب رقم 12 الذي يغادر دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين والمدرب الثاني للفريق هذا الموسم بعد الأرجنتيني جوستافو كوستاس الذي أقيل في الـ 15 من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وغادر الدوري منذ انطلاقه 11 مدربا آخرهم البرتغالي جورجي خيسوس، حيث أقيل أو استقال كل من: الأوروجوياني دانييل كارينيو مدرب النصر، البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الوحدة، الأوروجوياني ليوناردو راموس مدرب الاتفاق، البلجيكي مريشا ريدنك مدرب الفيصلي، الصربي ألكسندر ستانوجيفيتش مدرب القادسية، البلجيكي فرانكي فيركاوترين مدرب الباطن، الأرجنتيني رامون دياز مدرب الاتحاد، والباراجوياني فرانسيسكو أرسي مدرب أحد.
وأسرت مصادر خاصة أن مواجهة الفيحاء أمام القادسية اليوم ضمن الجولة الـ 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ستكون الأخيرة للمدرب الصربي بسبب نتائج الفريق الأخيرة ووقوعه في دائرة الخطر للفرق المهددة لمغادرة الدوري للدرجة الأدنى.
ويحتل الفريق المركز الـ 14 برصيد 15 نقطة، حيث حقق ثلاثة انتصارات ومثلها تعادلات منذ تسلمه الفريق، كما ودع الفيحاء بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ 16 على يد النصر بنتيجة ثقيلة قوامها ستة أهداف نظيفة.
وأوضحت المصادر أن التونسي ناصيف البياوي الأقرب لخلافة موسلين، حيث ترغب إدارة النادي بقيادة سعود الشلهوب منحه كامل الصلاحيات لخبرته في الدوري.
- 97.6 مليار ريال قيمة 357 ألف طلب تنفيذ خلال 5 أشهر
- رغم ضعف المصارف وتشاؤم "اليورو" .. بيانات أمريكية تدعم الأسهم الأوروبية
- إصرار أمريكي على استدعاء تركيا أمام الجهاز القضائي لمنظمة التجارة
- رغم الإغلاق الحكومي .. الاقتصاد الأمريكي يضيف 304 آلاف وظيفة في شهر
- «التضييق الكمي» يضغط على الاقتصادات الناشئة في 2019 .. والطلب المحلي طوق النجاة
- الأسواق الناشئة تجتذب 51 مليار دولار في يناير
- المصارف السعودية توزع 27.5 مليار ريال على مساهميها في 2018
- صادرات العراق تهبط إلى 3.649 مليون برميل يوميا
- النفط يرتفع 2 % بفعل انتعاش الآمال بتسوية الحرب التجارية
- «إتمام» يقدم 21 خدمة للمطورين العقاريين العام الماضي
أضف تعليق