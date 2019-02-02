المصارف السعودية توزع 27.5 مليار ريال على مساهميها في 2018

بلغت قيمة التوزيعات النقدية للمصارف السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية على مساهميها خلال العام الماضي، نحو 27.515 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 21.1 في المائة بما يعادل 4.79 مليار ريال، مقارنة بـ 22.726 مليار ريال في 2017.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات المصارف في موقع "تداول"، فإن قيمة التوزيعات النقدية تشكل نحو 17.6 في المائة من إجمالي رؤوس أموال المصارف.

وخلال العام الماضي، قامت تسعة مصارف بتوزيعات نقدية مقارنة بـ 12 مصرفا في 2017، حيث توجد ثلاثة مصارف مستثناة من التوزيع، وهي البنك الأول الذي أعلن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2018 التزاما بأحكام اتفاقية الاندماج المبرمة مع "ساب".

أما البنك الثاني فهو السعودي للاستثمار الذي لم يعلن أية توزيعات نقدية لعام 2018 حتى تاريخه، أما الثالث فـبنك البلاد الذي وزع أسهما منحة على مساهميه ليرفع رأسماله بنسبة 25 في المائة من ستة مليارات ريال إلى 7.5 مليار ريال.

وجاء "الراجحي" أعلى المصارف من حيث قيمة التوزيعات ونسبة التوزيعات إلى رأس المال بنحو 6.906 مليار ريال توزيعات نقدية تبلغ نسبتها 42.5 في المائة من رأسمال المصرف البالغ 16.25 مليار ريال.

وأتى البنك الأهلي ثانيا من حيث نسبة التوزيعات النقدية إلى رأس المال بتوزيعات نقدية بلغت قيمتها 6.3 مليار ريال تبلغ نسبتها من رأس المال 21 في المائة، البالغ 30 مليار ريال.

الثالث "ساب" بتوزيعات نقدية قدرها 2.94 مليار ريال تشكل نحو 19.6 في المائة من رأسمال البنك، البالغ 15 مليار ريال.

الرابع "سامبا" بتوزيعات قدرها 3.6 مليار ريال تشكل نحو 18 في المائة من رأسمال البنك البالغ 20 مليار ريال.

الخامس البنك السعودي الفرنسي بتوزيعات قيمتها 2.049 مليار ريال تشكل نحو 17 في المائة من رأسمال البنك البالغ 12.053 مليار ريال.

السادس البنك العربي بتوزيعات قدرها 1.5 مليار ريال تمثل نحو 15 في المائة من رأسمال البنك البالغ عشرة مليارات ريال.

السابع "الإنماء" بتوزيعات قدرها 1.5 مليار ريال تشكل نحو 10 في المائة من رأسمال المصرف البالغ 15 مليار ريال.

ثامنا جاء "الرياض" بتوزيعات نقدية بلغت قيمتها 2.31 مليار ريال تشكل نحو 7.7 في المائة من رأسمال البنك البالغ 30 مليار ريال.

وأخيرا جاء بنك الجزيرة، حيث بلغت قيمة التوزيعات نحو 410 ملايين ريال تمثل نحو 5 في المائة من رأسمال البنك البالغ 8.2 مليار ريال.



* وحدة التقارير الاقتصادية