الأسواق الناشئة تجتذب 51 مليار دولار في يناير

قال معهد التمويل الدولي أمس إن الأسهم والسندات في الأسواق الناشئة اجتذبت في كانون الثاني (يناير) تدفقات أموال بقيمة 51.1 مليار، وهو أعلى مستوى للتدفقات في 12 شهرا.

وبحسب "رويترز"، أضاف المعهد أن السندات في الأسواق الناشئة شهدت مشتريات صافية بقيمة 33 مليار دولار من مستثمرين "غير مقيمين" على مدار الشهر الماضي في أعقاب تدفقات بلغت 5.4 مليار دولار في كانون الأول (ديسمبر)، بفضل إقبال المستثمرين على أسواق السندات في آسيا وأمريكا اللاتينية.

واجتذبت أسواق الأسهم في الدول النامية تدفقات بقيمة 18 مليار دولار في كانون الثاني (يناير) منها 9.2 مليار دولار ذهبت إلى الصين.

من جهة أخرى، سجل أكبر صندوق معاشات في العالم خسائر قياسية في ثلاثة أشهر، حيث إن تدهور أداء الأسهم العالمية خلال الربع الأخير من 2018 اجتاح فئة الأصول التي تشكل نحو نصف استثمارات الصندوق.

وأعلن صندوق استثمار المعاشات التقاعدية الحكومية الياباني، أن قيمة أصوله تراجعت بنحو 9.1 في المائة ما يعادل 14.8 تريليون ين (136 مليار دولار) في الفترة من تشرين الأول (أكتوبر) وحتى كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وأوضحت البيانات أن أصول الأسهم المحلية والأجنبية كانت الأسوأ أداء من حيث وتيرة الانخفاض، حيث شهدت تراجعا بنحو 17.6 و15.5 في المائة على الترتيب، يليها السندات الأجنبية بهبوط 2.5 في المائة تقريبا.

وفي الربع الرابع من 2018 هبط مؤشر توبكس للأسهم اليابانية بنحو 18 في المائة مسجلا أكبر وتيرة هبوط منذ 2008، في حين أن مؤشر "ستاندرد آند بورز" تراجع بنسبة 14 في المائة وهي أكبر وتيرة منذ 2011.

وتبلغ إجمالي قيمة أصول الصندوق نحو 150 تريليون ين ياباني بنهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وتتنوع محفظة الصندوق بين سندات محلية (28.2 في المائة من إجمالي الأصول) و23.7 في المائة في الأسهم المحلية، و17.4 في المائة في السندات الأجنبية، و24.2 في المائة في الأسهم الأجنبية، وأصول قصيرة الآجل 6.38 في المائة.